Haberler » Politika » Haber

Bakan Çavuşoğlu, BM Arabuluculuk Dostları Grubu Toplantısına katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birlemiş Milletler (BM) Arabuluculuk Dostları Grubu Toplantısına katıldı.

26.09.2019 19:53Bakan Çavuşoğlu, BM Arabuluculuk Dostları Grubu Toplantısına katıldı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birlemiş Milletler (BM) Arabuluculuk Dostları Grubu Toplantısına katıldı. Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, "Finlandiya'yla birlikte 10 yıl önce başlattığımız grubun 59 üyeye ulaşmasından büyük memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu için ABD'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Arabuluculuk Dostları Grubu Toplantısına katıldı. Programı hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Çavuşoğlu, "Ev sahipliğini yaptığımız BM Arabuluculuk Dostları Grubu Toplantısında, ülkemizin küresel barış, istikrara yönelik arabuluculuk faaliyetlerindeki öncü rolünü vurguladık. Finlandiya'yla birlikte 10 yıl önce başlattığımız grubun 59 üyeye ulaşmasından büyük memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı. - NEW YORK

Birleşmiş Milletler, Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya, Politika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Haberleri
23:49 Yerlerine kayyum atanan CHP'lilerden tepki
23:20 Pentagon, Suudi Arabistan'a hem Patriot hem asker gönderecek
23:14 Çin ile ticaret hacmi hedefi 50 milyar dolar
22:57 Bakan gül: çocukları dağa değil spor merkezlerine götüreceğiz (2)
22:19 Tbmm başkanı şentop: yeni paradigmalarla kendi görüşümüzü oluşturmalıyız
22:15 Chp'li kaya: biz her zaman terörün karşısında dimdik ayakta durduk
22:09 Çad'da kaçak altın madeni çöktü: 30 ölü