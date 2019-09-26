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Bakan Çavuşoğlu, BM Arabuluculuk Dostları Grubu Toplantısına katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birlemiş Milletler (BM) Arabuluculuk Dostları Grubu Toplantısına katıldı.

26.09.2019 20:35Bakan Çavuşoğlu, BM Arabuluculuk Dostları Grubu Toplantısına katıldı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birlemiş Milletler (BM) Arabuluculuk Dostları Grubu Toplantısına katıldı. Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, "Finlandiya'yla birlikte 10 yıl önce başlattığımız grubun 59 üyeye ulaşmasından büyük memnuniyet duyuyoruz" dedi.
Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu için ABD'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Arabuluculuk Dostları Grubu Toplantısına katıldı. Programı hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Çavuşoğlu, "Ev sahipliğini yaptığımız BM Arabuluculuk Dostları Grubu Toplantısında, ülkemizin küresel barış, istikrara yönelik arabuluculuk faaliyetlerindeki öncü rolünü vurguladık. Finlandiya'yla birlikte 10 yıl önce başlattığımız grubun 59 üyeye ulaşmasından büyük memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.
(İHA)

Birleşmiş Milletler, Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya, Güncel

Kaynak: İHA

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