Haberler » Güncel » Haber

Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'ta Birlemiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

20.09.2019 19:50Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'ta Birlemiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.
BM Genel Kurul toplantıları dolayısı ile ABD'nin New York kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü. Görüşmeye dair sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, "Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le görüşmemizde Kıbrıs ve Suriye başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldık. Ülkemizin BM'ye yaptığı katkıları ve yeni işbirliği projelerini değerlendirdik" dedi.
(İHA)

Birleşmiş Milletler, Mevlüt Çavuşoğlu, Antonio Guterres, New York, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:06 Kendi tasarladığı drone ile teknofest'te katılıyor
20:06 Kuveyt'ten eğitime destek
20:06 Oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine tehdit iddiası
20:04 "Zamanını Aşan Medeniyet: Özbekistan Sergi ve Paneli"
20:04 Adana'daki cinsel istismar iddiası soruşturması
20:04 Yazar Musa Anter mezarı başında anıldı
20:03 Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu TEKNOFEST'te