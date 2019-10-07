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Bakan çavuşoğlu: bölgeyi teröristlerden temizleyeceğiz

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bölgeyi teröristlerden temizleyerek ülkemizin bekasını ve güvenliğini sağlamaya kararlıyız. Suriye'ye de huzur, barış ve istikrarın gelmesine katkı sağlayacağız" dedi.

07.10.2019 09:51Bakan çavuşoğlu: bölgeyi teröristlerden temizleyeceğiz
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bölgeyi teröristlerden temizleyerek ülkemizin bekasını ve güvenliğini sağlamaya kararlıyız. Suriye'ye de huzur, barış ve istikrarın gelmesine katkı sağlayacağız" dedi.
Bakan Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamasında, "Suriye'deki krizin başından beri bu ülkenin toprak bütünlüğünü destekledik,bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Bölgeyi teröristlerden temizleyerek ülkemizin bekasını ve güvenliğini sağlamaya kararlıyız. Suriye'ye de huzur, barış ve istikrarın gelmesine katkı sağlayacağız" ifadelerine yer verdi.



Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye, Huzur, Güncel

Kaynak: DHA

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