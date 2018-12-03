Bakan Çavuşoğlu, Brüksel'de Düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına Katılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'de düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Çavuşoğlu, 4-5 Aralık 2018 tarihlerinde Brüksel'de düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılacak.
Dışişleri Bakanları toplantısında, uluslararası güvenlik ile ilgili güncel konuların değerlendirilmesi, 11-12 Temmuz 2018 tarihlerinde Brüksel'de gerçekleştirilen NATO Zirvesinde alınan kararların uygulanması konusunda görüş alışverişinde bulunulması öngörülmekte.
Bakan Çavuşoğlu'nun Brüksel'de bulunacağı süre zarfında muhataplarıyla ikili görüşmeler yapması planlanmakta. - ANKARA
5 Aralık,Mevlüt Çavuşoğlu,Brüksel
03 Aralık 2018 Pazartesi 11:06