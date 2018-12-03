03 Aralık 2018, 11:06
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Bakan Çavuşoğlu, Brüksel'de Düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına Katılacak

Bakan Çavuşoğlu, Brüksel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel’de düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'de düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Çavuşoğlu, 4-5 Aralık 2018 tarihlerinde Brüksel'de düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılacak.

Dışişleri Bakanları toplantısında, uluslararası güvenlik ile ilgili güncel konuların değerlendirilmesi, 11-12 Temmuz 2018 tarihlerinde Brüksel'de gerçekleştirilen NATO Zirvesinde alınan kararların uygulanması konusunda görüş alışverişinde bulunulması öngörülmekte.

Bakan Çavuşoğlu'nun Brüksel'de bulunacağı süre zarfında muhataplarıyla ikili görüşmeler yapması planlanmakta. - ANKARA 5 Aralık,Mevlüt Çavuşoğlu,Brüksel
03 Aralık 2018 Pazartesi 11:06