Bakan Çavuşoğlu: "Bu kadar güzel Tunceli ile karşılaşacağımı bende beklemiyordum" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ;"Devletle vatandaşın kucaklaşması, suni bir şey değil"" Türkiye 'nin her bir köşesinin böyle olması gerekiyor"TUNCELİ - Tunceli'nin geldiği noktada devletle vatandaşın kucaklaşmasının suni bir şey olmadığının vatandaşların gönülden tepki verdiğini belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , "Böyle güzel bir Tunceliyle, doğrusu bu kadar güzel Tunceli ile karşılaşacağımı bende beklemiyordum, olumlu anlamda benim için de güzel oldu çok mutlu bir gün geçirdik. 17 yıldır aktif siyasetin içindeyim en mutlu, en huzurlu günlerimden bir tanesi oldu" dedi. Tunceli'de çeşitli temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belediye Başkan Vekili ve Vali Tuncay Sonel'le birlikte Millet Bahçesi'ni gezerek çalışanlara çay içip, Flayboard gösterisini izledi. Gösteri yapan sporcu da Türk Bayrağı çıkararak Bakan Çavuşoğlu'na verdi. İşçilerse bir süre oturup sohbet eden Bakan Çavuşoğlu açıklamada da bulundu."Bu suni bir şey değil"Kendisinin Tunceli'ye geldiğinde çalışmaları, gelişmeleri görünce çok mutlu olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, "Partiyi kurduğumuz günden itibaren 17 yıldır aktif siyasetin içindeyim. En mutlu, en huzurlu günlerimden bir tanesi oldu, Tunceli'nin geldiği bu nokta, yapılan hizmetler. Devletle vatandaşın kucaklaşması. Bu suni bir şey değil, böyle gönülden vatandaşlarımızın verdiği tepki ve halkın kadirşinaslığı bunları görmek bizi mutlu etti.Esasen Tunceli'nin ne kadar geliştiğini gördüm. Bu kadar hizmeti bu kadar kısa sürede yapabilir miyiz, evet yapabiliyoruz, istenirse yapılıyor. Devletin kaynaklarını millete hizmet olarak harcamamız gerekiyor, bunun en güzel örneklerini de şimdi Kayyum olarak Belediye Başkan Vekili olarak Valimiz ve Tunceli'deki çalışma arkadaşlarımız göstermiştir. Böyle güzel bir Tunceliyle, doğrusu bu kadar güzel Tunceli ile karşılaşacağımı bende beklemiyordum, olumlu anlamda benim için de güzel oldu çok mutlu bir gün geçirdik.Çalışan işçilerimizle bir araya geldik" ifadelerini kullandı."Türkiye'nin her bir köşesinin böyle olması gerekiyor"Geçmiş dönemlerde yatırımcılar organize sanayide bile yatırım yapmaya korktuğunu anımsatan Bakan Çavuşoğlu, "Şimdi ise Tunceli'nin değişik bölgelerinde yatırım yapıp üretim gerçekleştiriyorlar. Gittiğimiz tekstil fabrikası şuanda 350 kişiye iş veriyor, hepsi çok memnun. Artık burada üretilen ürünler ihracata gidiyor. İspanyaya, Polanyaya diğer Avrupa ülkelerine gidiyor, Türkiye'nin her bir köşesinin böyle olması gerekiyor. Biz el ele verdikten sonra başaramayacağımız hiçbir şey yoktur" diye konuştu."781 bin kilometre kare içinde hiçbir kardeşimizi ihmal etmememiz lazım"Tunceli'de sosyal politikalara bakıldığında kadına, fakire fukaraya engelliye ve de kimsesizlere el uzatıldığını aktaran Çavuşoğlu, "Bu da çok önemli. Yani hiçbir insanımızı, bizim ihmal etmememiz lazım. Hiçbir şehrimizi, beldemizi, köyümüzü yani 781 bin kilometre kare içinde hiçbir kardeşimizi ihmal etmememiz lazım. İnşallah daha da iyi olacağız. Bugün Tunceli'de bulunmaktan çok mutluyum. Burada çalışan arkadaşlar, elbette para karşılığı bir iş yapıyorlar. Ustası, mühendisi ve çalışanı var ama Tunceli'ye böyle bir hizmeti kazandırmanın da mutluluğunu yaşıyorlar. Ne mutlu onlara" diyerek sözlerini tamamladı.