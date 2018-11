Bakan Çavuşoğlu: "Bu Terör Örgütünün Karanlık Yüzünü Burada Fbı Görmeye Başladı"- "Irak'ın Yeniden...

18 Kasım 2018 Pazar 10:28



- Bakan Çavuşoğlu: "Bu terör örgütünün karanlık yüzünü burada FBI görmeye başladı""Irak'ın yeniden imarı aşamasındayız. Hükümet tam olarak kurulduktan sonra en büyük miktarı kredi olarak biz vaad ettik""(ABD'nin İran'a yaptırımları) Bölgenin istikrarı ve ekonomik kalkınması için bu adımların yanlış olduğunu söylüyoruz ve bu konuda Amerikalılarla görüşmelerimiz devam edecek""Sistemimiz zayıf olsaydı zaten yıkılırdık ama bizim daha dayanıklı, daha güçlü, ekonomimizin de daha güçlü olması lazım. Özellikle de tasarruf yapmasını toplum olarak da, ülke olarak da hep beraber öğrenmemiz gerekiyor"NEW YORK - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, FETÖ terör örgütü ile ilgili, "Bu terör örgütünün karanlık yüzünü burada FBI görmeye başladı, soruşturmalarda görüyorlar" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'taki temasları kapsamında Türkiye'nin New York Başkonsolosluğunda Türk toplumunun temsilcileri ile bir araya geldi. Yeni Türkevi inşaat alanını ziyaret ettiğini belirten Çavuşoğlu, inşaat hakkında bilgi verdi. Türkiye'nin dünyada 241 misyonu olduğunu belirten Çavuşoğlu, Türkiye'nin büyükelçillik ve başkonsolosluk açısından dünyada 5. ülke olduğunu ifade etti.Türkiye'nin ABD ile ilişkilerinde çalkantılı günler yaşandığını belirten Çavuşoğlu, "Herkes konuyu Rahip Brunson meselesine götürmeye çalıştı ya da bu problemle sınırlamaya çalıştı ama esas bizim ilişkilerimizi geren iki konu var. Bunlardan bir tanesi ABD'nin Suriye'de YPG/PKK'ya destek vermesi. Aynı örgüt olduğunu bilmesine ve kabullenmesine rağmen bu iş birliğini de zaruri görmesi gerçekten büyük bir hatadır" diye konuştu.Münbiç'te üzerinde mutabık kalınan yol haritasının uygulamaya çalıştıklarını, ortak devriyelerin başladığını ancak bu yol haritasının sadece Münbiç ile sınırlı olmadığını ifade eden Çavuşoğlu, "Fırat'ın doğusunda YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgelerin istikrara kavuşturulması da bu yol haritamızın bir parçası. Bu konuda birlikte adımlar atabilirsek ve bizim için tehdit oluşturan bu teröristleri buradan bertaraf edebilirsek o zaman gerçek anlamda ABD ile ilişkilerimiz daha sağlıklı bir düzeye gelebilir. İkinci bir konu da, 15 Temmuz hain darbe girişiminde bulunan FETÖ terör örgütüne karşı ve bu terör örgütünün elebaşı Fetullah Gülen'e karşı bizim ulaştırdığımız dosyaların ve iade taleplerimizin bugüne kadar yerine gelmemesidir. Bu da ciddi bir gerginlik sebebi olmuştur. Her iki konuda da biz Türkiye olarak yüzde yüz değil yüzde bin haklıyız" şeklinde konuştu.Fetullah Gülen'in iadesi konusunu en son Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon görüşmesinde ABD Başkanı Donald Trump'a aktardığını belirten Çavuşoğlu, "Son zamanlarda FBI, ABD'de bu eli kanlı terör örgütünün buradaki ihlallerini incelemeye başladı. Yani kapsamlı bir soruşturma başlattılar ve bu kapsamlı soruşturmada daha bu aşamasında bu terör örgütünün değişik eyaletlerde Amerikan kanunlarını nasıl ihlal ettiğini, bankaları nasıl dolandırdığını, vergi kaçakçılığını nasıl yaptığını, bunu nasıl profesyonel yöntemlerle yaptığını ve kimleri nasıl kullandığını görmeye başladılar. Bu Amerikalıların bizzat bizlere de söylediği bir bilgidir. Biz de kendilerine gerekli bilgileri veriyoruz. Biz de zaten kendilerine, 'Şöyle basit bir soruşturma başlatıp, bunların o karanlık yüzünü görmeye başlayacaksınız' dedik. Şimdi bu terör örgütünün karanlık yüzünü burada FBI görmeye başladı, soruşturmalarda görüyorlar" dedi."Muhtıra, Suriye'de oyun kurallarını tekrar değiştirdi"Türkiye'nin sorunlarını aşmak için yoğun çaba sarf ettiklerini anlatan Çavuşoğlu, "Özellikle etrafımızda yaşanan sorunların siyasi yollarla barışçıl bir şekilde çözülmesi için gayret sarf ediyoruz. İdlib konusunda Rusya ile imzaladığımız bir muhtıra, Suriye'de oyun kurallarını tekrar değiştirdi ve barış için önemli bir fırsat oldu. Büyük bir felaketi, dramları önlemiş olduk. Arkasından dörtlü zirve, şimdi Astana toplantıları ile bir taraftan bu ateşkesi kalıcı kılmak amacımız, diğer taraftan da siyasi çözüm için anayasa komisyonu oluşturulması için çaba sarf ediyoruz ve tüm bu çabalarda Türkiye kilit ülkedir. Türkiye en önemli aktördür, çünkü herkes de biliyor ki Türkiye'nin herhangi bir gizli gündemi yok. Suriye'nin topraklarında gözü yok. Suriye'nin sınır bütünlüğünü, toprak bütünlüğünü herkesten daha fazla ve samimi bir şekilde destekliyor" dedi.Irak ile ilgili de açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "Irak'ın yeniden imarı aşamasındayız. Hükümet tam olarak kurulduktan sonra en büyük miktarı kredi olarak biz vaad ettik. Japonya dahil tüm dünyadan bizim firmalarımızla beraber Irak'ın yeniden inşası konusunda iş birliği yapmak istiyorlar" diye konuştu.ABD'nin tek taraflı ekonomik saldırılarının, İran üzerindeki yaptırımlarının sadece Türkiye'yi değil tüm dünyayı etkilediğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Geçen günlerde Japonya'daydım, o yüzden Japonya'yı örnek verdim. Herkesi etkiliyor. Biz tek taraflı bu tür kararları doğru bulmuyoruz, sağlıklı bulmuyoruz. Bölgemizin istikrarı açısından da çok zararlı buluyoruz. Avrupa ve Avrupa Birliği'nin de böyle düşünmesi özellikle önemli. Biz bu yaptırımlara karşı olduğumuzu başından samimi bir şekilde söyledik. Bizimle ilgili bir istisnanın ortaya çıkması ya da böyle bir kararın çıkması olumlu ama biz sadece kendimizi düşündüğümüz için değil, bölgenin istikrarı ve ekonomik kalkınması için bu adımların yanlış olduğunu söylüyoruz ve bu konuda Amerikalılarla görüşmelerimiz devam edecek" şeklinde konuştu.Dövizdeki dalgalanmalar konusunda Çavuşoğlu, ekonomik saldırılardan sonra Londra merkezli özellikle de döviz kurunda ciddi bir dalgalanma olduğunu belirterek, "Aldığımız tedbirler, açıkladığımız yeni paketler ve Hazine ve Maliye Bakanımızın ekibiyle beraber ortaya koyduğu yeni politikalar sayesinde ve verdiğimiz güven ve istikrar sayesinde giderek durum düzeliyor. Her şey bitti dersek rehavete kapılmış oluruz. Esasen bu tür krizlerden de ders çıkararak sistemimizi daha da güçlendirmemiz lazım. Sistemimiz zayıf olsaydı zaten yıkılırdık ama bizim daha dayanıklı, daha güçlü, ekonomimizin de daha güçlü olması lazım. Özellikle de tasarruf yapmasını toplum olarak da, ülke olarak da hep beraber öğrenmemiz gerekiyor. Şimdi dövizde yine Türk lirasının değer kazandığını görüyoruz. Dolar, avro düşüyor. İstediğimiz seviyeye yavaş yavaş, birden düşmesi değil ve sağlıklı bir şekilde gitmesi önemli. Yine istatistiklere, rakamlara baktığımız zaman ihracatımız artıyor. Büyümemiz düzenli bir şekilde devam ediyor" dedi.