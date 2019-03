Bakan Çavuşoğlu: "Bu Terör Saldırısı, Bireysel Bir Nefretin Sonucu Değildir"

Kaynak: İHA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,İslam İşbirliği Teşkilatı Komite Toplantısı'nda yaptığı konuşmada," Yeni Zelanda Hükumet ve meclisinin bu tutumunun İslam ve yabancı düşmanlığı eylemlerinin sıklıkla görüldüğü ülkeler ve siyasetçileri tarafından örnek alınacağını umuyoruz. Beklentimiz, bu İslam düşmanı teröristlerin arkasındaki siyasi desteğin bir an evvel son bulmasıdır. Bu terör saldırısı, bireysel bir nefretin sonucu değildir"dedi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,Yeni Zelanda'da İki Camiye Yönelik Terörist Saldırı ve Müslümanlara Karşı Nefret ve Tahammülsüzlükle Mücadele Konusunda İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi Toplantısı'nın açılışında konuştu.Yeni Zelan'da yaşanan terör saldırısına tüm dünyanın ortak tutum sergilemesi gerektiğini ifade eden Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, "Bundan bir hafta önce 51 masum kardeşimiz sapkın fikirlere sahip bir cani tarafından menfur terör saldırılarının kurbanları oldular. Cuma namazını eda eden Müslümanlar katledildiler. Çok sayıda kişide yaralandı. Saldırılarda hayatlarını kaybedenlere Yüce Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Yeni Zelanda Hükumeti ve halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Yeni Zelanda makamlarını saldırı sonrası gösterdiği tutumundan tebrik ediyoruz. Ülkede yaşayan Müslümanları samimi bir şekilde sahiplenilmesini önemsiyoruz" dedi.Yeni Zelanda makamlarını saldırı sonrası gösterdikleri örnek tutumdan dolayı tebrik ettiğini ifade eden Çavuşoğlu," Ülkede yaşayan Müslümanların sahiplenilmesini ve samimi mesajlar verilmesini önemsiyoruz. Başbakan başta olmak üzere bu olay karşısında tavır alan Yeni Zelanda Hükumet ve meclisini bu tutumunun İslam ve yabancı düşmanlığı eylemlerinin sıklıkla görüldüğü ülkeler ve siyasetçileri tarafından örnek alınacağını umuyoruz. Bugünkü toplantı bu vahşi saldırıyı kınamak ve terörle mücadelede Yeni Zelanda Halkı ve Hükumeti ve oradaki Müslüman kardeşlerimizle dayanışmamızı sergilemek için önemli bir vesiledir" dedi."Dünya genelinde İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığı içeren eylemlere karşı tek vücut olduğumuzu göstermek için buradayız"Yeni Zelanda'da yaşanan terör saldırısına tüm dünyanın örnek tutum göstermesi gerektiğini ifade eden Çavuşoğlu,"Dünya genelinde İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığı içeren eylemlere karşı tek vücut olduğumuzu göstermek için buradayız. Bu terör saldırısı münferit bir vaka olarak görmek, işin doğrusu akla mantığa uygun değildir. İslam düşmanı Irkçı ve dünyadaki tüm insanların huzurunu hedef alan bu zihniyete sahip çıkan insanlara da maalesef bugün rastlıyoruz. Başbakan Ardern'in açıklamalarına rağmen bu saldırının terör saldırısı olduğunu söylemekten imtina eden siyasetçileri görmekten üzüntü duyuyoruz. Son yıllarda İslam karşıtlığının artması ve eyleme dönüşmesi endişe verici bir eyleme işaret etmektedir" dedi."Avrupa ülkesinde Müslümanlar, Irkçılık yabancı düşmanlığı kaynaklı eylemlere yoğun şekilde maruz kalıyorlar"Benzer eylemlerin özellikle Avrupa'da artış gösterdiğini ifade eden Bakan Çavuşoğlu," Avrupa ülkesinde Müslümanlar, Irkçılık yabancı düşmanlığı kaynaklı eylemlere yoğun şekilde maruz kalıyorlar. Sadece ABD 'ye baktığımızda nefret söylemi kullananların sayısı son dört yılda bir buçuk kat artmıştır. Nefret suçu sayısından da bir sıçrama görülmektedir. Biz insanların inançlarını, kimliklerini, geçimlerini ve en önemlisi hayatlarını hedef alan bir anlayışı kabul etmiyoruz. Beklentimiz, bu İslam düşmanı teröristlerin arkasındaki siyasi desteğin bir an evvel son bulmasıdır. İslam Düşmanlığı ve Terörizmin karşısında olan hoşgörünün ve iyi niyetin yanında olan tüm ülke ve kuruluşlarla iş birliği içinde çalışmak isteriz. Bu olayların tekrarının önlenmesi için önlem alınması şarttır. İslam İş birliği Teşkilatının 50. Yıl dönümü üzüntümüz bununla da sınırlı değildir. İsrail'in Müslümanların hürriyet özgürlüğünü kısıtlama ve Kudüs'ün İslami kimliğini yok etme eylemleri her geçen gün artıyor" diye konuştu." Nefret suçlarını olağan kılan basın aracılığıyla da normalleştirmeye çalışılan nefret söylemleriyle de mücadele etmeliyiz""Filistin'de her türlü uyarıya rağmen herkesin gözü önünde çağımızın en büyük zulmü yaşanıyor" diyen Çavuşoğlu," Yıllardır Mescidi Aksa'ya sistematik saldırılar gerçekleştiren İsrail'in de tıpkı Yeni Zelan'da camiyi kana bulayan zihniyet gibi ne inançlara ve kutsal mekanlara saygısı nede birlikte yaşamaya tahammülü vardır. Bu terör saldırısı, bireysel bir nefretin sonucu değildir. Kendisinden önceki canilere özenen gelecekte başka ırkçı canilere örnek olmak isteyen dünyaya mesaj veren bir terör çizgisinin son örneğidir. Buna karşı bugün burada bir adım atacağız. İslam dünyasının tehditler ve tehlikeler karşısında birlikte hareket etmesi elzemdir. Nefret suçlarını olağan kılan basın aracılığıyla da normalleştirmeye çalışılan nefret söylemleriyle de mücadele etmeliyiz" dedi. - İSTANBUL