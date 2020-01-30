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Bakan Çavuşoğlu, Bulgaristan'da Türk iş insanlarıyla buluştu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Bulgaristan arasındaki iş birliğinin gelişmesi için iş dünyasının kilit öneme sahip olduğunu belirterek, "İkili ticaret hacmimizi 10 milyar avroya çıkarmak azmindeyiz.

30.01.2020 20:46 | Son Güncelleme: 30.01.2020 20:46Bakan Çavuşoğlu, Bulgaristan'da Türk iş insanlarıyla buluştu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve arasındaki iş birliğinin gelişmesi için iş dünyasının kilit öneme sahip olduğunu belirterek, "İkili ticaret hacmimizi 10 milyar avroya çıkarmak azmindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Çavuşoğlu, Bulgaristan'a yaptığı iki günlük resmi ziyaret çerçevesinde ülkede yaşayan Türk iş insanlarıyla bir araya geldi.
Görüşmeyi Twitter hesabından değerlendiren Çavuşoğlu, "Bulgaristan'da bulunan değerli iş insanlarımızla bir araya geldik. İş dünyası iki ülke arasındaki iş birliğinin gelişmesi için kilit öneme sahip. Ekonomik ve ticari ilişkilerimizi daha da geliştirmeye kararlıyız. İkili ticaret hacmimizi 10 milyar avroya çıkarmak azmindeyiz." ifadelerini kullandı.

Bulgaristan, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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