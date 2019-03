Bakan Çavuşoğlu Burdur'da Konuştu

Kaynak: İHA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "CHP içinde DHKP-C'liler var. DHKP-C ile PKK'nın bir farkı yok" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Burdur AK Parti Belediye Başkan Adayı Deniz Kurt'un proje tanıtım toplantısında konuştu. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans Salonundaki toplantıda Burdur'un gönül belediyeciliğini hak ettiğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Bu projeleri hayata geçirmek zor mu çok kolay, bu hizmetlerin bir çoğu Bucak da, Alanya da var. Çünkü Bucak'ta AK Parti belediyeciliği, Alanya da bizim desteklediğimiz Cumhur ittifakı adayımız MHP'nin adayı var. Bunların hepsi buralarda da var. Fakat Burdur'da yok. Onun için bu projeleri hep birlikte hayata geçireceğiz, Cumhur ittifakı adayımız Deniz Kurt kardeşimizin açıkladığı vizyonlu projeleri hayata geçirmek için el birliği ile hep beraber gerçekleştireceğiz. Burdur bunları hak ediyor" dedi. Bu projelerin, AK Parti belediyeciliğiyle hayata geçeceğini ifade eden Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve onun çalışma arkadaşlarının bu vaatlerin arkasında olduğunu belirtti. Antalya'ya geçen yıl yerli ve yabancı 19 milyon turistin geldiğini hatırlatan Çavuşoğlu, bu turistlerin yüzde 10'unu Burdur'a getirmeleri gerektiğini, millet bahçeleri ve vizyon projelerle bu durumun gerçeğe dönüşebileceğini söyledi. Cumhur İttifakı'nı 15 Temmuz sonrası kurduklarını hatırlatan Çavuşoğlu, bu ittifakı ülkenin karşı karşıya kaldığı tehditleri bertaraf etmek için oluşturduklarını kaydetti. Tüm hedeflere ulaşmak, karşı karşıya oldukları tehditleri bertaraf etmek, terörle mücadele etmek için MHP ile güçlerini birleştirdiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, "Cumhur İttifakı anlayışıyla neden anayasayı değiştirdik? Çünkü başkanlık ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ülkemizin istikrarını pekiştirmek istedik. Ülkemizi güçlendirmek istedik. Bunun faydasını görmeye başladık. Yani Cumhur İttifakı bunun için kuruldu. Onlara göre bir beka problemi yoktur. Zillet ittifakına göre beka problemi yok. Neden yok? Çünkü terör örgütleri, o zillet ittifakının içinde olduğu için, bunlar bu terör örgütlerini bir beka sorunu olarak görmüyor. Görmemesi de doğal" diye konuştu."BUGÜN PKK ZİLLET İTTİFAKININ İÇİNDEYKEN İP VE CHP'NİN PKK'YI BİR BEKA SORUNU OLARAK GÖRMESİ MÜMKÜN MÜ?"CHP'nin yanlış politikaları ve teröristlerle yaptığı ittifakın, Burdur'da yaşayan CHP'li vatandaşları bağlamadığını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Bu onların hatası değil. Bugün PKK zillet ittifakının içindeyken İP ve CHP'nin PKK'yı bir beka sorunu olarak görmesi mümkün mü, değil. Beraber hareket ediyorlar. Listeleri beraber oluşturuyorlar. Çok açık net söylüyorum. HDP adına listeye giren istisnasız tüm belediye meclis üyesi adayları ya da İzmir'de olduğu gibi birlikte belirledikleri gibi adaylar PKK tarafından belirlenmiştir, yerleştirilmiştir. HDP denen parti PKK'nın kuklasıdır. Bunlar, PKK'nın izni olmadan bir kelime edemez, bir adım atamaz. Bütçe görüşmelerinde yüzlerine söyledim. 'Doğru söylemiyorsunuz, PKK'dan bağımsızız' diyebildiler mi? 'Bizim güvencemiz PKK' diyorlar. İP ve CHP'nin bunları tehdit olarak görmesi mümkün değil. FETÖ'nün koordine ettiği bir ittifak FETÖ'yü tehdit olarak görür mü? Ama biz görüyoruz. Bu ülkede darbe yapmak istediler. Siz karşı çıktınız. 29 gün meydanlarda nöbet tutmadınız mı? Dolayısıyla onların millet, devlet ve vatan anlayışıyla bizimkinin farklı olması doğal. Bizim ittifakımızı kuranlar vatanı, milleti, bayrağı için her an şehit olmaya hazır olanlardır. Bizim ittifakımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından kurulmuştur, tüm teşkilatlarımız her yerde gücünü birleştirmişlerdir" dedi. Antalya'nın bir dönem CHP zihniyetiyle 10 sene geriye gittiğine vurgu yapan Çavuşoğlu, şimdi Menderes Türel'in çalışmalarının görüldüğünü, Aydın'ın Denizli, Muğla ve İzmir'in ise Antalya olmak istediğini söyledi. Eskişehir'in ise Konya ve Kayseri gibi olmak istediğini ifade eden Çavuşoğlu, "Demek ki özlem var. Millet uyandı artık. Millet kendini enayi yerine koyanlara, bu sefer ders verecek. İzmir dünyanın en güzel şehirlerinden birisi olmasına rağmen belediyecilikte dünyanın en geri kalmış şehirlerinden bir tanesidir. Hep aynı zihniyet. CHP zihniyeti. Muğla'da her yerde çöp var. Bodrum gibi dünyanın en gözde turizm beldesinin her yerinde çöp var. Bodrum'da denizlere lağım akıyor" diye konuştu"DHKP-C İLE PKK'NIN BİR FARKI YOK. DEAŞ İLE TÜRKİYE'YE SALDIRDILAR"Milletin, zillet ittifakı içerisindeki o şer cephelerini gördüğünü söyleyen Çavuşoğlu konuşmasına şöyle devam etti:"Ben siyasi partilere bir şey söylemiyorum. CHP'ye de bir şey söylemiyorum. Bir gerçek var ki CHP içinde teröristlerin cenazesine giden milletvekili var. CHP içinde DHKP-C'liler var. DHKP-C ile PKK'nın bir farkı yok. DEAŞ ile Türkiye'ye saldırdılar. Şehirlerde çukurlara, dağda inlerine gömdük, gömmeye devam edeceğiz. Nerede olursa olsun fark etmez. İP'e oy veren CHP'ye oy veren vatandaşlarımız şunu unutmasın. Partilerine bir sözüm yok ama ne kadar terörist varsa ne kadar terör örgütü varsa istisnasız hepsi zillet ittifakı içinde. Türkiye'de ne kadar hain varsa içeride ve dışarıda Türkiye'nin bölünmesini isteyen ne kadar bölücü varsa hepsi zillet ittifakının içinde. CHP'ye bölücü demiyorum İP'e de bölücü demiyorum. Ama onlarla beraber ittifak kurdular. Onlar da bu gerçeği kabul etsinler. Bazı milletvekilleri 'Ne olur böyle söylemeyin bizim taban da tepki gösteriyor' diyor. Ben size 'Terörist mi?' dedim. Ama siz de şuna 'yok' deyin. Bu ittifak içinde PKK var mı? HDP ile ittifak yaptınız mı? 'Bazı yerlerde yapmadık.' Bazı yerlerde yapmadığın seni aklamaz ki. İzmir' diye konuştu. Tanıtım toplantısına Milletvekilleri Bayram Özçelik, Yasin Uğur ile AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi ve çok sayıda vatandaş katıldı.(Ali Kapan/İHA)