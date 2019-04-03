- Bakan Çavuşoğlu, Çekya Dışişleri Bakanı
Petricek ile görüştü
WASHINGTON - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Washington
'da Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek'le görüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, NATO'nun 70'inci yıl dönümü münasebetiyle ABD
'nin başkenti Washinton'a geldi. Çavuşoğlu, temasları kapsamında Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek ile görüştü. Bakanlar görüşmede, ikili ticaret hacmi ve karşılıklı yatırımlarımız başta olmak üzere Türkiye-Çekya ilişkilerini değerlendirdi.
Güncel
Kaynak: İHA