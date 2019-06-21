21.06.2019 10:00
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Bakan Çavuşoğlu, Cevad Zarif'le bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, davet üzerine geldiği İran'da Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , davet üzerine geldiği İran 'da Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'le görüşmek ve ikili temaslarda bulunmak üzere İsfahan şehrine gelmişti. Çavuşoğlu, dün Türk Hava Yolları 'nın İsfahan ofisinin açılışına katılmıştı. Bugün Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşı Zarif ile bir araya geldi. Hatıra fotoğrafının çekiminin ardından ikili heyetler arası görüşme gerçekleştirmek için toplantı salonuna geçti.
(İHA)Bakan Çavuşoğlu, Cevad Zarif'le bir araya geldi
Kaynak: İHA
İran , Mevlüt Çavuşoğlu , Güncel

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