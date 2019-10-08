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Bakan çavuşoğlu, cezayir'de türk iş insanlarıyla bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Cezayir'de Türk iş insanlarıyla bir araya geldi.

08.10.2019 23:00Bakan çavuşoğlu, cezayir'de türk iş insanlarıyla bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Cezayir'de Türk iş insanlarıyla bir araya geldi.
Cezayir'in, uluslararası bakımdan Türkiye ile görüşlerinin örtüştüğünü ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "Cezayir halkının da Türkiye'ye olan sevgisini sizler sahada görüyorsunuz. Büyük bir ülke, Afrika'nın en büyük ülkesi. Ciddi bir potansiyeli olan bir ülke. İlişkilerimizin her alanında atacağımız adımlarla da bağlarımızı daha da güçlendireceğiz. Bir taraftan kültürel alanda, eğitim alanında ama en çok da ekonomik iş birliğimiz önemli. Burada sizlere önemli görevler düşüyor. Bu ülkeye olan ikili ticaret hacmimiz sürekli artış gösteriyor" dedi.



Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir, Dünya

Kaynak: DHA

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