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- Bakan Çavuşoğlu, Cezayirli mevkidaşı ile heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi

- Bakan Çavuşoğlu, Cezayirli mevkidaşı ile heyetlerarası görüşme gerçekleştirdiCEZAYİR - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Boukadoum ile heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.

09.10.2019 14:36
- Bakan Çavuşoğlu, Cezayirli mevkidaşı ile heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi
CEZAYİR - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Boukadoum ile heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ziyaret düzenlediği Cezayir'de temaslarını sürdürüyor. Sabah saatlerinde Cezayir Başbakanı Nureddin Bedevi ile görüşen Çavuşoğlu, daha sonra Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Boukadoum ile heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel konular da ele alındı.
- Bakan Çavuşoğlu, Cezayirli mevkidaşı ile heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi

Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir, Güncel

Kaynak: İHA

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