Bakan Çavuşoğlu'dan 'Nöbet' Dizisi Setine Ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, çekimleri Antalya
'da devam eden "Nöbet" dizisinin setini ziyaret ederek, oyuncularla bir araya geldi. Elmalı
ilçesinde çekimleri devam eden "Nöbet" dizisinin setinde Necati Şaşmaz
tarafından karşılanan Bakan Çavuşoğlu, Şaşmaz ve dizi ekibiyle set alanını gezdi. Dizide rol alan oyuncularla tek tek tokalaşan Bakan Çavuşoğlu, oyuncularla ve çalışanlarla kısa sohbetin ardından setten ayrıldı.
Yapımını Pana Film
'in, yapımcılığını Necati Şaşmaz'ın üstlendiği, yönetmen koltuğuna Gökhan Erkut
'un oturduğu Nöbet'in başrollerini Yurdaer Okur
, Saygın Soysal
, İpek Karapınar
, Deniz Bolışık
, Kürşat Alnıaçık
ve İbrahim Kendirci
gibi önemli isimler paylaşıyor. - ANTALYA
Kaynak: İHA