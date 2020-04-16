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Bakan Çavuşoğlu'dan şehit asker için başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Irak'ta şehit olan Uzman Çavuş Muhammet Fatih Durhan için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.

16.04.2020 08:40 | Son Güncelleme: 16.04.2020 08:40
Bakan Çavuşoğlu'dan şehit asker için başsağlığı mesajı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Irak 'ta şehit olan Uzman Çavuş Muhammet Fatih Durhan için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.
Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuzey Irak'ta alçak terör örgütü PKK tarafından kalleşçe şehit edilen Uzman Çavuş Muhammet Fatih Durhan kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Milletçe başımız sağ olsun. Bütün dünya görüyor, bu dönemde bile alçaklıklarının sonu yok. Bu hainlerin kökünü kurutacağız" ifadelerine yer verdi.
(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Irak, Güncel
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