Bakan Çavuşoğlu'dan taziye ziyareti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Bodrum
programının ardından hafta içinde Milas
'ta yaşanan maden göçüğünde vefat eden Şükrü Otlak'ın ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu.
MUĞLA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Milas'ın Sarıkaya
Mahallesi Yumrutaş
mevkiindeki maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden Şükrü Otlak'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Bodrum'a bir günlük program için gelen Bakan Çavuşoğlu, Bodrum dönüşünde maden ocağındaki iş kazasında yaşamını yitiren Şükrü Otlak'ın Kırcağız Mahallesindeki evini ziyaret ederek ailesine başsağlığı diledi. Taziye evinde merhum için yapılan duanın ardından Bakan Çavuşoğlu Aydın
'a hareket etti.
Mevlüt Çavuşoğlu,Milas,Bodrum
Kaynak: İHA