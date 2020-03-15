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Bakan Çavuşoğlu: Destek merkezi kurduk, 24 saat hizmet veriyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüsle ilgili, "Bakanlığımızda bir koordinasyon ve destek merkezi kurduk. 24 saat hizmet veriyor.

15.03.2020 16:33 | Son Güncelleme: 15.03.2020 16:33
Bakan Çavuşoğlu: Destek merkezi kurduk, 24 saat hizmet veriyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüsle ilgili, "Bakanlığımızda bir koordinasyon ve destek merkezi kurduk. 24 saat hizmet veriyor." dedi.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Ekonomi

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