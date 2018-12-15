Bakan Çavuşoğlu Doha Forumu'nda

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
'nun katıldığı Doha
Forumu' Katar
'ın başkenti Doha'da başladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
'nun katıldığı ve bu sene 18'ncisi düzenlenen Doha Forumu' Katar'ın başkenti Doha'da başladı. 'Politika, Diyalog ve Çeşitlilik' sloganı ile yola çıkan foruma bu sene Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani, Birleşmiş Milletler
Genel Sekreteri Antnıo Guterres, İran
Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Japonya
Dışişleri Bakanı Taro Kono gibi pek çok önemli isim katılacak. - DOHA
15 Aralık 2018 Cumartesi 11:53