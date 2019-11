Bakan Çavuşoğlu EİT Dönem Başkanı seçildi

EİT Dönem Başkanı seçilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İstediğimiz hedefleri gerçekleştirmek için daha istekli ve hevesli olmalıyız. Bugün yapmamız gereken şey bölge içi ticareti bağlılığını arttırmak, enerji verimliliğini de arttırarak turizmi yaygınlaştırmak. Önümüzdeki yol haritası hedefleri gerçekleştirmek için yeterlidir. 2025 Projesi bizim için bu anlamda çok değerlidir" dedi.Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT-ECO) 24. Bakanlar Konseyi Toplantısı Antalya'da düzenlendi. Türkiye'nin EİT Dönem Başkanlığını Tacikistan'dan devraldığı toplantı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT- ECO)Genel SekreteriDr. Hadi Soleimanpour, Tacikistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Khusrev Noziri ile EİT üye devletlerinin bakan ve bakan yardımclarının katılımlarıyla gerçekleştirildi. Bakan Çavuşoğlu'nun EİT Dönem Başkanı seçilmesinin ve İstiklal Marşı okunmasının ardından açılış konuşmaları gerçekleştirildi."Ticaret hacmi 100 milyar doların altında"Yeni dönemin başarılı olmasını temenni eden Bakan Çavuşoğlu, ekonomi ve ticarete yönelik sonuç odaklı projeler yürütüleceğini kaydetti. EİT bölgesindeki ticaret hacminin 100 milyar doların altında olduğunu belirten Çavuşoğlu, "İstediğimiz hedefleri gerçekleştirmek için daha istekli ve hevesli olmalıyız. Bugün yapmamız gereken şey bölge içi ticareti bağlılığını arttırmak, enerji verimliliğini de arttırarak turizmi yaygınlaştırmak. Önümüzdeki yol haritası hedefleri gerçekleştirmek için yeterlidir. 2025 Projesi bizim için bu anlamda çok değerlidir, biz de teşkilatın dönem başkanı olarak bu yolda çalışmaya devam edeceğiz. Öncelikle yapmamız gereken şey ticarete hak ettiği önemi vermektir. Bizim asıl amacımız burada Serbest Ticaret Anlaşmasını gerçekleştirmektir. Bunu başarabilmek için öncelikle ECOTA'yı gerçekleştirmemiz gerekmektedir. ECOTA gibi projelerin gerçekleştirilmesi ve ulaşım açısından önemli koridorların güçlendirilmesi bu açıdan çok önemlidir. Ticaretin kolaylaştırılması ilk adımlardan biri olmalıdır. Dünya Ticaret Örgütü dışındaki üyelerin de bu kuruluşa dahil olmasını diliyoruz" şeklinde konuştu."Gerekli teşvik sağlanmalı"Gümrük prosedürlerinin kolaylaştırılması gerektiğinin altını çizen Çavuşoğlu, yetkililerle düzenli toplantılar düzenlemenin bu manada önemli olduğunu belirtti. Gümrük konuları dahilinde yürütülen projelerin bir an önce gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Ticaret alanında yürütülen çalışmalar dahilindeki projeler bir an önce nihayete kavuşturulmalı ve gerekli tesvik sağlanmalıdır. Sekreterya ile birlikte çalışarak somut mekanizmalar oluşturmaya gayret göstermeliyiz" ifadelerinde bulundu.Çavuşoğlu, karayolları, hızlı trenler ve demiryollarının bir an önce güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Sonuç odaklı, inovatif yöntemlerin benimsemesi gerektiğini dile getiren Çavuşoğlu, "Başkanlığımız boyunca gerçek bir reform sürecinin başlatılması ve etkili bir şekilde yürürlüğe konulabilmesi için, teşkilatımızın genel verimliliğini arttırmak için elimizden geleni yapacağız" diye belirtti.Genel Sekreter Soleimanpour: "Türkiye ile yakın işbirliği"Dönem başkanlığını alan Türkiye'yi tebrik eden Genel Sekreter Soleimanpour ise, 2025 vizyonu ve hedeflere ulaşmak için yakın işbirliği halinde olunacağını kaydetti. Işbirliğinin bölgede refah getireceğini dile getiren Soleimanpour, bölgedeki kalkınmanın sağlanması amacıyla bir fon kurulmasının hedeflendiğini aktardı. - ANTALYA