Bakan Çavuşoğlu: "Ekonominin Gücü 140 Kilometre Hızla Batıdan Doğuya Doğru Gidiyor"

Kaynak: İHA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ekonominin gücü, 140 kilometre hızla batıdan doğuya doğru gidiyor. Gümrük birliği bizim için bir lütuf değil" dedi.Bursa'ya bir dizi ziyaretlerde bulunmak için gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Dış politika vizyonunun ihracat hedeflerine etkisi" konulu toplantıya katıldı. Bursa'nın ihracatta önemli bir yere sahip olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Bursa'nın ihracatı 15 milyar dolardır. Dünyadaki birçok ülke için hayal bile değil. Elbette ülkemizden ve şehirlerimizden daha fazla ihracat yapan ülkeler vardır. O yüzden Bursa'nın ekonomik olarak kalkınması ve ülkemizin ekonomik olarak kalkınmasında önemlidir. Bugün dünyadaki ilişkilere baktığımız zaman, her ne kadar korumacılık anlayışı bazı ülkelerde olsa bile, ikili ve çoklu ilişkilerde en önemli husus ekonomidir. Esasen Avrupa 2. Dünya Savaşından sonra bunun önemini bilerek çözüm ve içerek anlaşması imzalamışlardır. Bugün çok ilginç bir süreçten geçiyoruz. Bugün bölgesel konularda bile farklı farklı kutuplaşmaların olduğunu görüyoruz. İslam dünyasında da farklı tutumlar sergileniyor. Doğu ve batı dediğimiz ülkeler arasında farklı tutumlar var. Amerika'nın tek taraflı aldığı kararlar var. Ticarette uluslararası bir sistemi kurmaya çalışıyoruz. Ticaretin önündeki engelleri aşmaya çalışıyoruz. Ancak Amerika'nın başlattığı korumacılık anlayışı nüksetmeye başladı. Ekonomik gücünü Demoklas'in kılıcı gibi ülkelerin üzerinde kullanmaya çalışan başka ülkeler var. Amerika da bunların başını çekiyor. Tüm bunları çok iyi değerlendirip analiz etmemiz gerekiyor. Politikalarımızı da buna göre belirlememiz gerekiyor. Sadece ne tarafta yer alacağımız önemli değil. Sadece tedbir almamız yetmez. Bizim de görevimiz dünyanın neresinde Türkiye için fırsatlar sunulduğunu bulup iyi anlatmaktır. Ekonominin gücü, 140 kilometre hızla batıdan doğuya doğru gidiyor. Bir de ekonomide hangi sektörlerdir onlara ağırlık vermemiz gerekiyor. Bugün biz Türkiye olarak kendimize hedefler belirledik. Biz hedef olarak 2023'te Türkiye turizmde ve ihracatta bu rakamlara ulaşacak. Emin adımlarla da gidiyoruz. Bizim 2023'ün ötesinde 2053 ve 5071 vizyonumuz da var" dedi.Ticaretimizin önünü açabilmek için dünyanın her yerinde var olmamız gerektiğini belirten Çavuşoğlu, "Biz bugün 5'inci sıradayız. 9 sene önce 12 büyükelçiliğimiz vardı. Şu anda Afrika'da 42 tane büyükelçiliğimiz var. Ama hedefimiz 50'dir. Dünyanın diğer bölgelerinde de büyükelçilik sayımızı arttırarak iş dünyamıza nasıl fırsatlar oluşturabiliriz diye çalışmaya devam edeceğiz. Bugün dünyada Türk ürünlerinin girmediği ülke yok. Bursa'da üretilen ürün dünyada 188 ülkeye gidiyor. Bizim serbest ticaret alaşmalarıyla, ürünlerimizin önündeki engelleri kaldırmamız gerekiyor. Hangi yöntem gerekiyorsa onu kullanmamız lazım. Bugün gerçekten 20 ülke ile serbest ticaret anlaşmamız bir şekilde işliyor. Bazı ülkelerle ticaret dengesinden onların veya bizim lehimize bir dengesizlik oluyor. Onu da ticaretin içindeki kalemleri veya yatırımları arttırarak telafi etmeye çalışıyoruz. 20 ülkenin haricinde 17 ülke ile serbest ticaret anlaşması konusunda müzakere halindeyiz. Ekvator'dan tutun da Taylad'a, Ukrayna'dan Endonezya'ya kadar birçok ülke ile çok sıkı müzakereler yapıyoruz. Ukrayna ile önümüzdeki günler içerisinde imzalayacağız. Özellikle Japonya ile Haziran ayında imzalayacağız. En son Japonya ziyaretinde bunu teyit ettik. G 20 zirvesi öncesi Japonya ile serbest ticaret anlaşmasını imzalamış olacağız. Pakistan ile hemen hemen tamamladık. Ayrıca 8 ülke ile serbest ticaret anlaşmasına başlayalım diye teyitleştik. Amerika bunlardan bir tanesidir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump 75 milyar dolar olarak ikili ticaret hacmi hedefi koydu. Bu hedefe ulaşabilir miyiz? Evet ulaşırız. Yeter ki serbest ticaret anlaşmasını imzalayalım" şeklinde konuştu.Ticaretin önündeki tek engelin ürünler olmadığını bunun haricinde iş insanlarının da önünde de bazı engellerin olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Biz ihracatçılarımıza yeşil pasaport vererek bunu aşmaya çalışıyoruz. Ancak bazı sıkıntılar dile getiriliyor. 2 yıllık yeşil pasaportun süresinin uzatılması talep ediliyor. Bunları yapmak kolay, ama esas yapmamız gereken şey, vizelerin kaldırılmasıdır. Bugüne kadar 70 ülke ile vizeleri kaldırdık. Ama sıkıntı yaşadığımız ülkeler var. Rusya ile bir yerden başladık. Ama amacımız tamamen vizeyi kaldırmaktır. Hepimizin beklediği Schengen bölgesine vizesiz seyahat etme hakkını elde etmek ve anlaşmanın sağlanması için çok çalışıyoruz. 72 kriter vardı. 66 tanesini tamamladık. 6 kriter kaldı. Bu 6 kriter için çalışma grubu oluşturduk. Avrupa Birliği sözünde durursa, biz inşallah önümüzdeki süreçte vize serbestliğini elde edeceğiz. Daha sonra birçok ülkeye vizesiz gidebileceğiz" dedi.Çavuşoğlu, "Gümrük birliği anlaşmasının modernizasyonu, diğer ülkelerle serbest ticaret anlaşması kadar, hatta daha da önemlidir. Onlardan kaynaklı üyelik sürecimiz çok gecikti. Bizim de ev sahibi olarak ev ödevimizi yapmamız gerekiyor. Şu anda üzerinde çalıştığımız yargı reformu süreci çok kapsamlı bir reformdur. Türkiye'nin normalleşme süreciyle birlikte tekrar reformcu kimliğine bürünmesi inşallah bununla birlikte başlayacaktır. Bu reform paketi çok büyük ses getirecektir. Ama biz her şeyi yapsak da, AB'nin içinde bulunduğu şartlardan ve siyasi kaygılardan dolayı engeller çıkaracağını adımız gibi biliyoruz. Diğer üçüncü ülkelerle AB serbest ticaret anlaşması imzalanırsa, geçmişte gümrük birliği anlaşması gereği üçüncü ülkeden gelen ürünlere biz gümrüğü sıfırlıyoruz. O üçüncü ülke bizim ürünlerimizde gümrüğü sıfırlamıyor. Bu bir adaletsizliktir. Bu anlaşmayı imzaladıktan sonra bu iş değişecek. Gümrük birliği anlaşması bizim için bir lütuf değildir. Bu iki tarafın da yararınadır" şeklinde konuştu. - BURSA