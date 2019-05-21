Bakan Çavuşoğlu, Guatemalalı Mevkidaşı Polanco ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Guatemala temasları kapsamında Guatemala Dışişleri Bakanı
Sandra Erica Jovel Polanco ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Guatemala temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu ziyareti kapsamında Guatemala Dışişleri Bakanı Sandra Erica Jovel Polanco ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, Türkiye- Orta Amerika
Entegrasyon Sistemi (SICA) Dışişleri Bakanları III. Siyasi Forumuna katılacak ve SICA üyesi ülkelerin temsilcileriyle ikili görüşmeler gerçekleştirecek. - GUATEMALA
Mevlüt Çavuşoğlu
, Politika
Kaynak: İHA