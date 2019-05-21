- Bakan Çavuşoğlu, Guatemalalı mevkidaşı Polanco ile görüştü
GUATEMALA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Guatemala temasları kapsamında Guatemala Dışişleri Bakanı
Sandra Erica Jovel Polanco ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Guatemala temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu ziyareti kapsamında Guatemala Dışişleri Bakanı Sandra Erica Jovel Polanco ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, Türkiye- Orta Amerika
Entegrasyon Sistemi Dışişleri Bakanları III. Siyasi Forumuna katılacak ve SICA üyesi ülkelerin temsilcileriyle ikili görüşmeler gerçekleştirecek.
Mevlüt Çavuşoğlu
, Güncel
Kaynak: İHA