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Bakan Çavuşoğlu, Gürcistan Başbakanı Gakharia ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları Sekizinci Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Tiflis'te Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia ile görüştü.

23.12.2019 11:30 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:31
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Azerbaycan- Üçlü Dışişleri Bakanları Sekizinci Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Tiflis'te Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları Sekizinci Toplantısı'na katılmak üzere Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e geldi. Çavuşoğlu resmi ziyareti kapsamında Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia ile bir araya geldi.
Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısında üçlü işbirliğinde kaydedilen ilerlemenin değerlendirilmesi ve son dönemde yaşanan bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınması bekleniyor.
(İHA)
Bakan Çavuşoğlu, Gürcistan Başbakanı Gakharia ile görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA


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