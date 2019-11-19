Haberler » Güncel » Bakan Çavuşoğlu: Hiçbir ülke uluslararası hukukun üstünde değildir - Haber

Bakan Çavuşoğlu: Hiçbir ülke uluslararası hukukun üstünde değildir

'BU KARAR ULUSLARARASI HUKUKU AÇIKÇA HİÇE SAYIYOR'Dışişleri Bakanlığı, ABD yönetiminin Batı Şeria'daki yasadışı yerleşim yerlerinin hukuka aykırı olmadığı kararına ilişkin açıklama yaptı.

19.11.2019 15:34 | Son Güncelleme: 19.11.2019 15:34Bakan Çavuşoğlu: Hiçbir ülke uluslararası hukukun üstünde değildir

'BU KARAR ULUSLARARASI HUKUKU AÇIKÇA HİÇE SAYIYOR'

Dışişleri Bakanlığı, ABD yönetiminin Batı Şeria'daki yasadışı yerleşim yerlerinin hukuka aykırı olmadığı kararına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, ABD'nin bu kararının İsrail'in yasadışı eylemlerini meşrulaştırmaya yönelik pervasız ve hukuk tanımaz tutumunun yeni bir örneği olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "Bu konuda ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından yapılan talihsiz açıklama, Dördüncü Cenevre Sözleşmesi'nin 49'uncu maddesi ve 2334 (2016) sayılı Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararı başta olmak üzere, uluslararası hukuku açıkça hiçe saymaktadır. İşgal altındaki Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimleri, İsrail-Filistin sorununun çözümü konusunda yerleşik uluslararası parametrelere dayanan iki devletli çözüm vizyonunun önündeki en büyük engeli teşkil etmektedir. Uluslararası hukuk sistemi sadece bir ülkenin keyfi tasarrufu ile değişmeyeceği gibi böyle bir eylemin de uluslararası hukuk bakımından hiçbir geçerliliği yoktur. Türkiye, uluslararası toplumun sorumluluk sahibi tüm üyeleriyle birlikte, Filistin Devleti'nin bağımsızlığını ve kardeş Filistin halkının meşru haklarını savunmayı sürdürecektir."

HABER:  Selen YALAZ - ANKARA



Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:20 Cebine koyduğu sönmemiş çakmakla gömleği yanan engelli yaralandı
20:20 Bir bacağı kesilen ve vücudunda yaralar çıkan şeker hastası adam yardım bekliyor
20:20 Başkentte DÜMADER ve DÜYADER'in genel merkezi açıldı
20:18 Bursa'da kış lastiği uygulaması
20:18 Kırklareli'ndeki "silahlı suç örgütü" davasına devam edildi
20:08 AK Parti'nin "En beğenilen siyasetçi" anketinde İmamoğlu ve Demirtaş sürprizi
19:58 "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi"ne diye not bırakılan siyanürlü mektubun gizemi çözüldü
19:37 İbrahim Kalın'dan S-400 ve F-35 krizi hakkında açıklama: NATO Zirvesi'nde ABD'nin tekliflerini alacağız
19:21 Son dakika: Terör örgütü YPG/PKK'dan okula havanlı saldırı: 3 ölü, 8 yaralı
18:50 Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan siyanür intiharlarıyla ilgili açıklama: Siyanürle ilgili takip sistemi kurulacak
19.11.2019 20:22:59