Haberler » Güncel » Haber

Bakan Çavuşoğlu İİT üyeleriyle Filistin'i görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu kapsamında İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Filistin Komitesi Toplantısı'na iştirak etti.

26.09.2019 01:24Bakan Çavuşoğlu İİT üyeleriyle Filistin'i görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu kapsamında İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Filistin Komitesi Toplantısı'na iştirak etti.
Çavuşoğlu, New York'ta BM 74. Genel Kurulu kapsamındaki temaslarına devam ediyor.
İİT üye ülkeleriyle Filistin konusunu görüşen Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter'dan yazılı açıklama yaptı.
Çavuşoğlu, "BM 74. Genel Kurulu'nda İİT Filistin Komitesi Toplantısı'na katıldık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın belirttiği gibi uluslararası toplum BM kararlarını ve uluslararası hukuku pervasızca çiğneyen İsrail'in yayılmacı politikaları karşısında harekete geçmeli." ifadesini kullandı.
Bakan Çavuşoğlu, Filistin toplantısının ardından Marshall Adaları Dışişleri Bakanı John M. Silk, Tunus Dışişleri Bakanı Khemaies Jhinaoui ve Zambiya Dışişleri Bakanı Joseph Malanji ile bir araya geldi.
Söz konusu görüşmelerde ülkeler arası iş birliği ve ikili ilişkiler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Birleşmiş Milletler, Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
02:08 Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonları
01:54 - Irak Cumhurbaşkanı Salih, Trump'la Görüştü
01:52 - Elinde Türk bayrağı dövmesi bulunan Türk genci okula alınmıyor
01:38 Katar'dan "Gazze için meşru yönetimle koordinasyon kuruyoruz" açıklaması
01:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Başbakanı Hamdok ile görüştü - NEW
01:32 BM'den Yemen açıklaması
01:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Dodon ile görüştü - NEW