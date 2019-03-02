Bakan Çavuşoğlu İnegöl'de İş Adamlarıyla Buluştu

İnegöl'de ihracat yapan firma temsilcilerinin yoğun katılım gösterdiği buluşmaya, Çavuşoğlu'nun yanı sıra Bursa Valisi Yakup Canbolat, İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, İçişleri Eski Bakanı ve Ak Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, Ak Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleri, Ak Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, Ak Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Ersan, parti yöneticileri, Oda başkanları, STK başkanları ve çok sayıda iş adamı katıldı.

İNEGÖL; TÜRKİYE EKONOMİSİNİN PARLAYAN YILDIZI

İş dünyası ile istişare ve buluşma programında ilk olarak Belediye Başkanı Alper Taban söz aldı. Taban konuşmasında, "Öncelikle Bakanımızı İnegöl'de ağırlamaktan dolayı duyduğumuz kıvancı belirtmek istiyorum. Ayrıca sanayicilerimize, işadamlarımıza, meslek oda başkanlarımıza da burada oldukları için çok teşekkür ediyorum. Sosyal, kültürel, tarihi ve ekonomik yapısıyla birçok farklılığı bir arada barındıran, Osmanlı'nın kuruluşuna ve bir milletin dirilişine şahitlik etmiş en eski yerleşim yerlerinden biri olan İnegöl'ümüz; sürekli büyüyen ve gelişen, üretim, istihdam ve beraberinde artan ihracat hacmiyle Türkiye ekonomisinin parlayan yıldızı. Mobilyamız, Köftemiz, Oylat Kaplıcalarımız, Müzelerimiz, Tarihi Mehterimiz, Turizm Değerlerimiz, Tarihi mekanlarımız, Tarımımız…. ve daha sayamadığımız marka değerlerimiz ile geleceğe daha güvenle bakan bir şehiriz" şeklinde konuştu.

İNEGÖL ÜRETİYOR, DEĞİŞİYOR, GELİŞİYOR

İnegöl'ün nüfusunun 2018'de 10 bin 254 artarak; 268 bin 155'e ulaştığını ifade eden Başkan Taban, "İnegöl ayrıca kayıtlı olmayan nüfus verileriyle yaklaşık 300 bin nüfusluk bir oran potansiyeline sahip bir şehirdir. İnegöl, bir asrı aşkın bir tecrübeye sahip, bünyesinde 3 OSB(İnegöl Organize Sanayi Bölgesi, İnegöl Mobilya Ağaç İşleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve Yenice Organize Sanayi Bölgesi), Mobilya Alışveriş Merkezleriyle İnegöl üretiyor, değişiyor, gelişiyor ve her şeyden önemlisi bitmek bilmeyen müteşebbis ruhu ile ekonomimize değer katıyor."

ÜLKEMİZ İÇİN MODEL EKONOMİ ŞEHRİ OLMA ÖZELLİĞİNİ GÖSTEREN ŞEHİR İNEGÖL

Başkan konuşmasında İnegöl'ün ihracat rakamlarına da değinerek, "İnegöl'ün dış ticaret hacmi, 2017 yılında 1 milyar 191 milyon dolara yükseldi. Dış ticaret hacminin 901 milyon doları ihracat, 290 milyon doları ise ithalat. Dış Ticaret Hacminde iller sıralamasında Türkiye 21'incisiyiz.İnegöl'ün 610 milyon dolarlık dış ticaret fazlasıyla ekonomik gücünü ortaya koyduğunu görüyoruz. Dış ticaret fazlası veren bir İnegöl; ülkemiz için model ekonomi şehri olma özelliğini göstermekte. Dış Ticaret Fazlasında iller sıralamada Türkiye 7'ncisiyiz.Rakamlara baktığımızda 688 firma ile ihracat gerçekleştiren, 50 firma ile ithalat yapan İnegöl'de dış ticaretin lokomotif sektörü yine mobilya. İhracatının 378 milyon dolarını gerçekleştiren mobilya sektörünün, İnegöl'ün ihracatında yüzde 42'lik oranla en yüksek paya sahip sektör olma özelliğini koruduğunu görüyoruz. İnşallah bundan sonrada markalarını artıran, büyümeye devam eden, çalışmaya ve üretmeye devam eden bir şehir olmaya devam edeceğiz. İnegöl, tüm kurum ve kuruluşlarıyla bir olan, beraber hizmet eden, ülke ekonomisine de direk katkı koyabilme özelliğine sahip ilk ve tek ilçe olduğunu düşünüyorum. Buna katkı veren tüm sanayicilerimize, işadamlarımıza çok teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

"BURSA'YA HİZMET ETMEYE HAZIRIM"

Programda söz alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Sayın bakanımız bu şehirde 13,5 yıl belediye başkanlığı yaptım. İnegöl çok verimli bir şehir. İnegöl aynı zamanda Türkiye'nin sosyo-kültürel yapısını çok güzel yansıtan bir şehir. Allaha hamdolsun çokta huzurlu bir şehir. Cumhurbaşkanımızın ve parti büyüklerimizin takdir görmesiyle 16 aydır da Bursa Büyükşehir Belediye başkanı olarak Bursa'mıza hizmet ediyorum. Bursa, 15 Milyar dolar ihracat yapan, Osmanlı'ya başkentlik yapmış, 6 padişahın bünyesinde metfun olduğu çok güzel bir şehir Bursa. Trafikte ve ulaşımda yaşanan sıkıntıları gerçekleştirdiğimiz dokunuşlarla minimize ettik. Yeni döneme dair güzel projelerimizi Bursa'ya sunacağız. Cumhurbaşkanımızın bizlere destekleriyle inşallah Bursa'mızı ve İnegöl'ü en iyi yerlere getireceğiz."

İNEGÖL MOBİLYASI GÜN VE GÜN BÜYÜYOR

İnegöllü mobilyacıların bir evliya çelebi gibi gezilmedik ülke bırakmadığına değinen Aktaş,"Fuarlara katılım göstererek, B2B ikili iş görüşmeleriyle mobilyamızı muazzam bir noktaya getirdiler. Sizin de bugün gezdiğiniz Mobiliyum AVM gibi alışveriş merkezleriyle, modef fuarlarıyla ekonomiye katkıları yadsınamaz. İnşallah yeni dönemde de hem İnegöl hem de Bursa'mız adına ekonomimize önemli katkılar koyacaklarına inancımız tam. Bu vesile ile bu akşam Türkiye'nin dünya ile entegre olması için yoğun bir mesai harcayan bakanımızın burada olması bizler için büyük bir onurdur" şeklinde konuştu.

167 ÜLKEYE İHRACAT HEDEFİ OLAN BİR İLÇEDEYİZ

İnegöllü işadamlarına yönelik gerçekleştirilen istişare ve buluşma programında İçişleri Eski Bakanı ve Ak Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala da kısa bir konuşma yaptı. Ala Konuşmasında, "Bugün Mobiliyum Avm'yi gezerken tabelada '150 ülkeye ihracat yapıyoruz' yazısı üzerine sorduğum bir işadamına hedefiniz nedir dediğimde 167 ülkeye ihracat hedefimiz var diyen bir ilçedeyiz sayın bakanım. Bazı ülkelerden daha fazla ticaret hacmi var. Bu akşam Türkiye'nin küresel saldırılara kaldığı bir dönemde dış ilişkilerimizi başarıyla yürüten bir bakanımızı burada ağırlamaktan dolayı çok mutlu olduğumuzu ifade eder, hepinizi en derin kalbi duygularımla selamlarım" dedi.

ÜLKEMİZE ÖRNEK OLAN BİR ŞEHİR İNEGÖL

Bursa Valisi Yakup Canbolat ise yaptığı konuşmada, "Sayın bakanım, Osman beyin yakın dostu ve komutanlarından Turgutalp'in fethettiği İnegöl'e hoş geldiniz diyorum. Bursa, Türkiye'nin ikinci büyük ekonomisidir. İnegöl'de Bursa'mızın en önemli ilçelerindendir. İnegöl, ticaret ve sanayi hayatındaki potansiyeli ile her zaman ülkemize örnek olmuş bir ilçemizdir. İnegöl, ülke ekonomisine sağladığı katma değer bakımından birçok ilimizden önce gelmektedir. 1980'li yıllardan itibaren sanayileşmeye başlayan İnegöl, bugün 1 Milyar doları aşan bir dış ticaret hacmine sahip bir şehirdir. Nüfusu 300 bine yaklaşan İnegöl'ümüzde, gelişimin ve değişimin her yönünü hem iş dünyasında hem de gündelik hayatta rahatlıkla görebiliriz. Mobilyanın başkenti unvanını alan ilçemiz, tarihi ipek yolunda olmasının getirdiği ticari hareketliliği ve ham madde kaynaklarına yakın olmasının avantajını iyi değerlendiren bir mobilya merkezidir. Mobilya sektöründe ihracat bakımından Kayseri ve İstanbul'un arkasından hemen üçüncü sıradadır. Yılda iki kez düzenlenen mobilya fuarlarıyla ilçenin ihracatta yakaladığı başarı ilçemizin bu sektörde uluslararası mobilya ticaret merkezi olma yolunda ilerlediğini göstermektedir. İnegöllü iş adamlarının büyük gayretleriyle, ülke ekonomisine önemli oranda katma değer sağlanmaktadır. Eminim ki hükümetimizin başlattığı milli istihdam seferberliğine İnegöl'ümüzde tüm gücüyle katılacaktır. Bugün burada olmaktan büyük onur duyduğum İnegöl iş dünyasının değerli temsilcilerine, eğitimden kültüre, ekonomiden sağlığa kadar ürettikleri bütün katma değer için teşekkürlerimi sunuyorum. Sayın bakanımıza ilçemize ve ilimize teşriflerinden dolayı şükranlarımı arz ediyorum."

"BURSA'MIZDA VE İNEGÖL'DE ÜRETİLEN ÜRÜNLERİMİZ DÜNYADA 187 ÜLKEYE ULAŞIYOR"

Programda son olarak kürsüye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu çıktı. İstişare ve buluşma programına katılan tüm davetlileri selamlayarak başladığı konuşmasında Çavuşoğlu, "Bursa'mız ve İnegöl'ümüz Türkiye ekonomisine büyük bir katkı sağlıyor. Bursa'mızda ve İnegöl'de üretilen ürünlerimiz dünyada 187 ülkeye ulaşmış. Birleşmiş Milletlere bağlı dünyada 194 ülke var. Bu olağanüstü bir başarı. Bu akşam gezdiğimiz bu kompleks bile İnegöl'ün vizyonunu gösteriyor. İşte bize düşen görev bu vizyonun önünü açmak. Var olan engelleri aşmak ve dünyanın her yerinde iş insanlarımıza fırsatlar sunmak, var olan fırsatlar hakkında bilgi vermek ve iş insanlarımızın ticaret yapması ve o ülkelerdeki önemli projeleri üstlenmesi ve yatırım yapması için üzerimize düşen ne varsa yapmak."

DOĞUDAKİ, ASYA'DAKİ FIRSATLARI İYİ DEĞERLENDİRMELİYİZ

Dünyadaki tüm gelişmeleri çok iyi takip etmemiz gerektiğine vurgu yapan Çavuşoğlu, "Dış politikamızı ona göre yapacağız. Nerde ne gibi fırsatlar var. Ekonomide ne fırsatlar var. Ekonomi nereye doğru gidiyor. Dünyanın ekonomik gücü nereden nereye gidiyor. Bunların hepsini çok iyi gözlemlemek lazım. Ekonomi uzmanlarının dediği gibi dünyanı ekonomi gücü ortalama 140 km hızla batıdan doğuya doğru gidiyorsa doğudaki, Asya'daki fırsatları çok iyi gözlemlememiz lazım. Vizeleri kaldırarak iş insanlarımızın önündeki engelleri kaldırarak dünyada her yere ulaşılabilir kılmak çok nemli bizler için. Ülkeler arasındaki ikili ilişkileri en üst düzeye çıkararak ilişkileri daha iyi bir konuma getirmek için uğraş veriyoruz."

YENİ SINIR KAPISI AÇILIYOR

Konuşmasında yeni bir sınır kapısının açılması için çalışmalara başlandığına da değinen Bakan Çavuşoğlu, "Bu kadar ticaret yapıyoruz bu kadar yatırım yapıyoruz pipi pipi dediğimiz kamu özel ortaklığı önemli projeleri yüzde yüz işletiyoruz, yapıyoruz dünyanın her yerinde. O zaman o ülkelerle ilişkilerimizi, hukuki anlamda güçlendirmemiz lazım ki gerek firmalarımız, gerek O ülkede çalışan insanlarımız zorluklar çekmesin. Çifte vergilendirmelerin kaldırılması, yatırımların karşılıklı teşvikleri gibi. Ya da sosyal güvenlik anlaşmaları gibi. Bazı ülkelerde Çifte vergilendirmeler gibi örneğin Irak'ta. Kuzey Irak'tan girerken Habur Sınır kapısında bir vergi ve kuzey bölgesel yönetiminin sınırlarından çıkıp merkezi yönetimin sınırlarına girerken başka vergi. O zaman dezavantajlı duruma düşüyoruz. Yani diğer kapılardan girerken, ürünlere karşı firmalarımız Ülkemiz dezavantajlı duruma düşüyor. Ama şimdi bunu kaldırıyoruz hatta yeni bir kapı açıyoruz Ovaköy kapısını açıyoruz doğrudan Bağdat'a ürünler gidebilsin."

DÜNYA İLE EKONOMİK İLİŞKİLERİMİZİ GÜÇLENDİRMEYE ÇALIŞIYORUZ

Dünya ile ekonomi ilişkilerimizi güçlendirmek ve iş dünyamızın önüne fırsatlar sunmak gerektiğini belirten Çavuşoğlu, "Şimdi Suriye'deki sorunu çözdükten sonra özellikle mobilya sektörüne de çok önemli fırsatlar çıkacak. Tüm gayemiz Suriye'de terör örgütünü temizlemek. Buda bizim için önemli güvenli bir ülke olmamız lazım ticaret bakımında yatırım bakımında gelen turist sayısı bakımından aynı şekilde siyasi çözümle Suriye'de sınır bütünlüğünü koruyarak Suriye'ye barışı ve istikrarı getirmeye çalışıyoruz ki bu olduğu zaman Suriye'nin yeniden inşasında Türkiye olarak önemli rol oynayacağız. Irak terörden temizlendi diyebiliriz. Ama kuzeyde PKK var dağlarda biz de onları temizliyoruz, zaten sonuna kadar da temizleyeceğiz. Irak'ta hükümet kuruldu ve şimdi Irak'ın yeniden inşası gündemde. Musul'dan tutunda güneye kadar Irak'ın yeniden ayağa kaldırılması gerekiyor Irak'ın yeniden inşasında önemli bir rol üstlenmeye hazırız. Bugün 10 milyar olan ticaretimizi inşallah 100 milyar dolara çıkarmayı arzuluyoruz. Tüm tecrübemizi Irak ile paylaşmaya hazırız. Şimdi son zamanlarda Libya'da iş yapmış firmalarımızın alacakları ödemeleri konusunda birlikte çalışıyoruz. Ve petrol satışları, gaz satışları başladıktan sonra Libya'nın bütçesi artı vermeye başladı. Firmalarımızdan da çok büyük beklentiler var ve tahkim kazanan firmalarımızda var tahkim yerine firmalarımızla helalleşmelerine biz de tercih ediyoruz. Bunun içinde birlikte çalışıyoruz ve son günlerde firmalarımıza borçlar da ödenmeye başlandı" ifadelerine yer verdi.

"İŞİMİZ GÜCÜMÜZ EKONOMİ"

Gördüğünüz üzere işimiz gücümüz ekonomi diyen Bakan Çavuşoğlu, "Büyükelçilerimize talimat verdim. Bir ekonomi müşaviri, Bir ticaret müşaviri, bir turizm müşaviri gibi arkadaşlarımız çalışıyorlar. En son gönderdiğim yazıda özellikle sağlık turizmi ile ilgili spor ve alternatif turizmi ile ilgili dünyanın neresinden Türkiye'ye hasta getirebiliriz bundan nasıl faydalanabiliriz. Bu konuda yazılı bir genelge gönderdim ve tüm arkadaşlarımız şimdi yazılı analizleri bizlere göndermeye başladılar. Türkiye'nin gelecekteki en önemli sektörü sağlık olacak. Cumhurbaşkanımızın 2023 hedeflerini koyarken turizm de de 50 milyon turist, 50 milyar dolar gelir dedi. Bursa'mız ve İnegöl turizmden hak ettiğini alıyor ama daha da iyisi olacak inşallah" dedi.

Konuşmaların ardından programda soru-cevap kısmına geçildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, programa katılan iş dünyasının temsilcilerinin sorularını içtenlikle cevapladı. Programın sonunda Bakan Çavuşoğlu'na İnegölspor Başkanı Eşref Güç tarafından İnegöl Forması, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban tarafından ise Esmaül Hüsna yazılı bir tablo takdim edildi.

Kaynak: Bültenler