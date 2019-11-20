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- Bakan Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Raab ile görüştü

- Bakan Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Raab ile görüştüBRÜKSEL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

20.11.2019 18:24 | Son Güncelleme: 20.11.2019 18:25
- Bakan Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Raab ile görüştü
BRÜKSEL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere geldiği 'de temaslarını sürdürüyor. İlk olarak Avrupa Parlamentosu Başkanı David Maria Sassoli ile bir araya gelen Çavuşoğlu, daha sonra ikili meseleleri görüşmek üzere İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile görüşme gerçekleştirdi.
Öte yandan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısında, Londra'da 3-4 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Liderler Toplantısının son hazırlıklarının yapılması, uluslararası güvenlikle bağlantılı gelişmeler ve stratejik ortamın değerlendirilmesi bekleniyor.
- Bakan Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Raab ile görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere, Brüksel, Güncel

Kaynak: İHA


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