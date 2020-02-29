Haberler » Politika » Bakan Çavuşoğlu: İnsanları zorla tutma yükümlülüğümüz yok - Haberler

Bakan Çavuşoğlu: İnsanları zorla tutma yükümlülüğümüz yok

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bizim ülkemizden giden insanları zorla tutmak gibi bir yükümlülüğümüz yok. Ama Yunanistan'ın kapısına gelenlere insan gibi davranma yükümlülüğü var" dedi.

29.02.2020 17:40 | Son Güncelleme: 29.02.2020 17:40Bakan Çavuşoğlu: İnsanları zorla tutma yükümlülüğümüz yok

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bizim ülkemizden giden insanları zorla tutmak gibi bir yükümlülüğümüz yok. Ama 'ın kapısına gelenlere insan gibi davranma yükümlülüğü var" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'de yaşayan göçmenlerin Avrupa'ya gitmek için sınıra hareket etmesine ilişkin, Twitter hesabından açıklama yaptı. Çavuşoğlu, "Bize uluslararası hukuk dersi verenlere bakın! Kapılarına yığılmış binlerce masum insanın üzerine utanmadan gaz bombaları atıyorlar. Bizim ülkemizden giden insanları zorla tutmak gibi bir yükümlülüğümüz yok. Ama Yunanistan'ın kapısına gelenlere insan gibi davranma yükümlülüğü var" ifadelerini kullandı.



Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan, Politika

Kaynak: DHA

29.02.2020 18:37:57