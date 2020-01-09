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Bakan Çavuşoğlu, Irak Cumhurbaşkanı Salih ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile bir araya geldi.

09.01.2020 13:43 | Son Güncelleme: 09.01.2020 13:48Bakan Çavuşoğlu, Irak Cumhurbaşkanı Salih ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'ta Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'a geldi. Ziyareti kapsamında Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ile bir araya gelen Bakan Çavuşoğlu, sonrasında Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih tarafından kabul edildi. Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

Çavuşoğlu'nun günübirlik Bağdat ziyareti kapsamında bölgedeki gelişmelerin yanı sıra ikili konuların da ele alınması öngörülüyor. - BAĞDAT

Mevlüt Çavuşoğlu, Berhem Salih, Bağdat, Politika

Kaynak: İHA

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