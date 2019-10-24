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Bakan Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüştü.

24.10.2019 09:10
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Bağlantısızlar Hareketi (NAM) Devlet ve Hükümet Başkanları 18. Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Azerbaycan'da İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile çalışma kahvaltısında bir araya geldi.
Çavuşoğlu, Bakü temasları kapsamında Malezya Dışişleri Bakanı Dato' Saifuddin Bin Abdullah ve Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ile ikili temaslarda bulunacak.
25 ve 26 Ekim tarihlerinde Bakü'de düzenlenecek NAM Liderler zirvesi öncesi toplantının nihai senedinin hazırlanması için 23 ve 24 Ekim tarihleri arasında Dışişleri Bakanları toplantısı düzenleniyor.
(İHA)
Bakan Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile bir araya geldi

Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan, Bakü, İran, Güncel

Kaynak: İHA

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