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Bakan Çavuşoğlu, İskeçe'nin seçilmiş müftüsü ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Batı Trakya'nın İskeçe şehrinde Türk azınlık mensubu kişinin yeni tip korona virüsten (Kovid-19) hayatını kaybetmesi nedeniyle İskeçe seçilmiş müftüsü Ahmet Mete'yi arayarak başsağlığı dileklerinde bulundu.

28.03.2020 21:41 | Son Güncelleme: 28.03.2020 21:41
Bakan Çavuşoğlu, İskeçe'nin seçilmiş müftüsü ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Batı Trakya'nın İskeçe şehrinde Türk azınlık mensubu kişinin yeni tip korona virüsten (Kovid-19) hayatını kaybetmesi nedeniyle İskeçe seçilmiş müftüsü Ahmet Mete'yi arayarak başsağlığı dileklerinde bulundu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İskeçe seçilmiş müftüsü Ahmet Mete ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Çavuşoğlu, Batı Trakyalı bir soydaşın korona virüsten hayatını kaybetmesi nedeniyle Mete'ye taziyelerini iletti.
Mustafçova (Miki) Belediyesine bağlı Türklerin yaşadığı Şahin köyünde 3 vaka tespit edilmiş ve bir kişinin hayatını kaybetmesiyle karantina altına alınmıştı. Ayrıca Çavuşoğlu, Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif ile bir telefon görüşmesi de gerçekleştirdi.
(Mehmet Kalay/İHA)
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Kaynak: İHA

Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu, Batı Trakya, Ahmet Mete, Güncel

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