Bakan Çavuşoğlu, İskeçe seçilmiş müftüsü Mete ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Batı Trakya'nın İskeçe şehrinde Türk azınlık mensubu kişinin yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetmesi nedeniyle İskeçe seçilmiş müftüsü Ahmet Mete'yi arayarak başsağlığı diledi.Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, müftü Mete ile telefonda görüştü.Çavuşoğlu, Batı Trakyalı bir soydaşın koronavirüsten hayatını kaybetmesi nedeniyle Mete'ye taziyelerini, soydaşlarla destek ve dayanışma mesajını iletti.Mustafçova (Miki) Belediyesine bağlı Türklerin yaşadığı Şahin köyü, 3 vaka tespit edilmesi ve bir kişinin hayatını kaybetmesiyle karantina altına alınmıştı.

Kaynak: AA