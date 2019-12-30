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Bakan Çavuşoğlu İYİ Parti'de

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'ya asker gönderilmesini içeren tezkerenin meclise sunulmasından önce bilgilendirme yapmak için İyi Parti Genel Merkezine geldi.

30.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:30 Bakan Çavuşoğlu İYİ Parti'de
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'ya asker gönderilmesini içeren tezkerenin meclise sunulmasından önce bilgilendirme yapmak için İyi Parti Genel Merkezine geldi.
AK Parti'nin TBMM'den onay alan Libya mutabakatına ilişkin asker gönderme tezkeresinin meclisin 7 Ocak'ta bitecek tatilden sonra Genel Kurul'da görüşülmesi bekleniyordu. Ancak tatil bitmeden TBMM'nin olağanüstü toplanmasıyla tezkerenin görüşüleceği gündeme geldi. 2 Ocak'ta TBMM'nin olağanüstü şeklinde toplanması öngörülürken Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, asker gönderilmesini içeren tezkere hakkında bilgilendirme yapmak için İyi Parti Genel Merkezine gelerek İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le görüşüyor.
(İrfan Çalışkan/İHA)

Mevlüt Çavuşoğlu, İYİ Parti, Libya, Güncel

Kaynak: İHA

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