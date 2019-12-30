Haberler » Politika » Bakan Çavuşoğlu, İYİ Parti görüşmesi bitti - Haberler

Bakan Çavuşoğlu, İYİ Parti görüşmesi bitti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'ya asker gönderilmesine olanak tanıyan Libya tezkeresinin detaylarını İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile paylaştı.

30.12.2019 16:19 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:24 Bakan Çavuşoğlu, İYİ Parti görüşmesi bitti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'ya asker gönderilmesine olanak tanıyan Libya tezkeresinin detaylarını İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile paylaştı.

AK Parti'nin TBMM'den onay alan Libya mutabakatına ilişkin asker gönderme tezkeresinin meclisin 7 Ocak'ta bitecek tatilden sonra Genel Kurul'da görüşülmesi bekleniyordu. Ancak tatil bitmeden TBMM'nin olağanüstü toplanmasıyla tezkerenin görüşüleceği gündeme geldi. 2 Ocak'ta TBMM'nin olağanüstü şeklinde toplanması öngörülürken Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, asker gönderilmesini içeren tezkere hakkında bilgilendirme yapmak için İyi Parti Genel Merkezine gelerek İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le görüştü.

Gerçekleşen görüşme 1 saat 10 dakika sürdü. Görüşme sonrasında kameralar karşına geçen Çavuşoğlu, "İyi Parti Genel Başkanı sayın Meral Akşener'i ve çalışma arkadaşlarını bilgilendirdik. Malumunuz meclise gönderilmekte olan bir tezkere var. Bu tezkereye neden ihtiyaç duyduk Libya'da ve bölgede bizim ulusal çıkarlarımız nedir ve ulusal çıkarlarımıza yönelik tehditler nedir gibi.. Diğer taraftan yine Libya'da kalıcı barış ve siyasi süreci en güçlü şekilde destekleyen ülke olarak bu konulardaki çabalarımız hakkında sayın genel başkana ve arkadaşlarına bilgi verdik. Dış politikamızın gündeminde olan bazı konularda soru cevap şeklinde fikir alışverişinde bulunduk. Tezkereyi meclise gönderilmesi için Cumhurbaşkanlığına arz ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın da imzasıyla tezkerenin meclise gideceğini Cumhurbaşkanlığı makamından öğrendik. Bizim görevimiz kritik konular olduğu zaman siyasi partilerimizi bilgilendirmektir. Barış Pınarı Harekatı öncesinde de Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar Bey de siyasi partileri bilgilendirilmişti" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Meral Akşener, İYİ Parti, Libya, Politika

Kaynak: İHA

Politika

Son Dakika Haberleri

17:34   Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Moldova Başbakanı Kiku ile görüştü - Haberler
17:32   Doğa Koleji'nin İstanbul Teknik Üniversitesi'ne geçmesi için uzlaşma sağlandı - Haberler
17:31   Erdoğan: İsteseler de istemeseler de Kanal İstanbul'u yapacağız - Haberler
17:27   Foça'da yılbaşı öncesi bin 229 şişe kaçak içki ele geçirdi - Haberler
17:25   Bingöl merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 16 gözaltı - Haberler
16:50   Ümraniye'de cam fabrikasında patlama oldu, bir kişi hayatını kaybetti - Haberler
16:05   İstanbul'da ağaç, yolda yürüyen vatandaşların üzerine devrildi - Haberler
16:00   Boşanmak istediği eşi tarafından öldürülen kadının kızı feryadıyla yürekleri dağladı - Haberler
15:37   Otomobilin çarptığı bisikletli öğrenci hayatını kaybetti - Haberler
15:35   Annesini boğarak öldüren zanlı tutuklandı - Haberler
30.12.2019 17:37:01