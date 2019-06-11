11.06.2019 14:44
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Bakan Çavuşoğlu, İzlandalı mevkidaşıyla telefonda görüştü

Bakan Çavuşoğlu, İzlandalı mevkidaşıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İzlandalı mevkidaşı Gudlaugur Thor Thordarson ile telefonda görüşerek, A Milli Futbol Takımı'nın havalimanında gördüğü olumsuz muamelelerin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İzlandalı mevkidaşı Gudlaugur Thor Thordarson ile telefonda görüşerek, A Milli Futbol Takımı'nın havalimanında gördüğü olumsuz muamelelerin kabul edilemez olduğunu belirtti.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız İzlanda Dışişleri Bakanı ile telefonda görüşmüştür. Sayın Bakanımız muhatabına, takımımızın varışından 3 hafta öncesinden ve seyahatin hemen öncesinde  tekrar Oslo Büyükelçiliğimiz ve Reykjavik Fahri Başkonsolosumuz tarafından bildirimde bulunulmasına rağmen havaalanında Milli Takımımıza yönelik muamelelerin kabul edilemez olduğunu belirtmiştir" denildi. 

Selen YALAZ/ANKARA,  


Kaynak: DHA
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