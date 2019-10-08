Bakan Çavuşoğlu'dan Mehmetçiğe moral fotoğrafı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından ilk kez paylaştığı askeri üniformalı fotoğrafı ile dikkat çekti. Fırat'ın doğusunda yapılması beklenen ve tüm hazırlıkların sürdüğü Suriye harekatı öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun paylaştığı bu askeri üniformalı fotoğraf, mehmetçiğe moral kaynağı oldu.

"FITRAT DEĞİŞİR SANMA"

Sosyal medyada büyük beğeni toplayan fotoğrafın altına Çavuşoğlu, "Ecdadımızın heybeti ma'rüf-ı cihandır, Fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır!" notunu düştü.

İşte Bakan'ın beğeni toplayan paylaşımı;

OPERASYON YAKIN

Türk Silahlı Kuvvetleri Fırat'ın doğusuna yapacağı olası operasyon için hazırlıklarını tamamladı. Bu hazırlıklara takviyeler ise sürüyor. TSK'ya ait Obüs ve tanklarının namluları Fırat'ın doğusuna çevrilmiş durumda.

ERDOĞAN: TALİMATI VERDİK

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Ankara'da partisinin 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'da, Fırat'ın doğusuna bir operasyon yapılacağı mesajını veren açıklamalarda bulunmuştu.

Suriye tarafına yapılacak operasyona dair Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; "Hazırlıklarımızı yaptık, harekât planlarımızı tamamladık, gereken talimatları verdik. Kararı verilen ve süreci başlamış olan barış pınarlarının önünü açma vakti, belki bugün, belki yarın denebilecek kadar yakındır. Hem karadan hem havadan bu harekâtı yürüteceğiz" şeklinde konuştu. Harekatın ne zaman başlayacağı netleşmedi ancak Cumhurbaşkanının sözlerinden de anlaşılacağı üzere kısa sürede harekete geçilmesi bekleniyor.

MSB: HAZIRLIKLAR TAMAM

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde tesis edilecek 'güvenli bölge' için tüm hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. Bakanlığın resmi Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Bölgemizin istikrar ve huzuruna katkı sağlayarak Suriyelilerin güvenli bir yaşama kavuşabilmesi için Güvenli Bölge/Barış koridoru kurulması zaruridir. TSK, sınırlarımızda terör koridoru oluşturulmasına asla müsamaha göstermeyecektir. Harekat için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır" denildi.