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Bakan Çavuşoğlu, Karadağ Cumhurbaşkanı Cukanoviç ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün akşam saatlerinde geldiği Karadağ'ın başkenti Podgorica'da Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç ile bir araya geldi.

11.02.2020 14:45 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:45
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün akşam saatlerinde geldiği 'ın başkenti Podgorica'da Karadağ Milo Cukanoviç ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkent Podgorica'da Karadağ temaslarını sürdürürken, Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç ile görüşme gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenmesi planlanırken, basın toplantısı öncesinde imza töreni yapılması planlanıyor.
Bakan Çavuşoğlu gün içinde, Karadağ Dışişleri Bakanı Darmanoviç ile görüşerek heyetlerarası toplantıya katılmış, ardından Karadağ Meclis Başkanı Brajoviç ile bir araya gelmişti.
(İHA)
Bakan Çavuşoğlu, Karadağ Cumhurbaşkanı Cukanoviç ile görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı, Karadağ, Güncel

Kaynak: İHA


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