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Bakan Çavuşoğlu, Kılıçdaroğlu ile Libya tezkeresini görüşecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Libya tezkeresine ilişkin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek.

28.12.2019 18:45 | Son Güncelleme: 28.12.2019 18:45 Bakan Çavuşoğlu, Kılıçdaroğlu ile Libya tezkeresini görüşecek
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Libya tezkeresine ilişkin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Libya tezkeresiyle ilgili bilgi vermek amacıyla pazartesi günü öğle saatlerinde CHP Genel Merkezi'ni ziyaret ederek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşeceği öğrenildi. Bakan Çavuşoğlu'nun MHP ve İYİ Parti'yi de ziyaret edeceği öğrenildi.
(Mehmet Kalay/İHA)

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel

Kaynak: İHA

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