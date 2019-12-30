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Bakan Çavuşoğlu, Kılıçdaroğlu ile Libya tezkeresini görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Tezkeresi konusunda bilgi vermek için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

30.12.2019 13:30 | Son Güncelleme: 30.12.2019 13:31
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tezkeresi konusunda bilgi vermek için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugün bizi kabul etmesi üzerine kendilerine meclise gönderdiğimiz tezkere hakkında ve Libya'daki son durum halkında bilgi verdik. Deniz yetki alanlarının sınırlandırılması ve diğer mutabakat zaptı konusunda da bilgiler arz ettik. Sorulara da cevap verdik. Biz bugün CHP'yi doğrudan bilgilendirmiş oluyoruz. Tabi ki tezkere konusunda karar onlarındır ama biz ülkemizin çıkarları bakımından neden bu tezkereye ihtiyaç duyduğumuzu kendilerine anlattık" dedi.
MHP'ye gidecek misiniz? sorusu üzerine Çavuşoğlu, "Sayın Bahçeli mesaj gönderdi, 'Bizim zaten tutumumuz belli biz tezkereyi destekliyoruz. Bize gelerek vakit kaybetmelerine gerek yok diğer partileri bilgilendirsin ' demişler" ifadelerini kullandı.
(Neşra Durmaz - Erdinç Türkcan/İHA)
Bakan Çavuşoğlu, Kılıçdaroğlu ile Libya tezkeresini görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Mevlüt Çavuşoğlu, Libya, Güncel

Kaynak: İHA


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