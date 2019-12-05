Haberler » Politika » Bakan Çavuşoğlu, Kırgız mevkidaşı Aidarbekov ile görüştü - Haberler

Bakan Çavuşoğlu, Kırgız mevkidaşı Aidarbekov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bratislava'da gerçekleştirilecek AGİT 26. Bakanlar Konseyi Toplantısı kapsamında Kırgız mevkidaşı Chingiz Aidarbekov ile bir araya geldi.

05.12.2019 13:11 | Son Güncelleme: 05.12.2019 13:16Bakan Çavuşoğlu, Kırgız mevkidaşı Aidarbekov ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'da gerçekleştirilecek AGİT 26. Bakanlar Konseyi Toplantısı kapsamında Kırgız mevkidaşı Chingiz Aidarbekov ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AGİT 26. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere geldiği 'nın başkenti Bratislava'da bugünkü temasları kapsamında Kırgızistan Dışişleri Bakanı Chingiz Aidarbekov ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Öte yandan, Bakan Çavuşoğlu'nun AGİT 26. Bakanlar Konseyi Toplantısı Birinci Genel Oturumu kapsamında konuşma yapması bekleniyor. - BRATİSLAVA

Mevlüt Çavuşoğlu, Bratislava, Slovakya, Politika

Kaynak: İHA

Politika

Son Dakika Haberleri

14:06 Ordu Valisi Yavuz: Ceren Özdemir cinayeti zanlısının çok sayıda suç kaydı var - Haberler
14:00 Safra kesesinden 3 bin 765 taş çıkarıldı - Haberler
13:58 CHP'li Ağbaba: Asgari ücretliden vergi kesintisine son verilmeli - Haberler
13:58 Fotoğraflarla Fransa'da emeklilik reformuna karşı genel grev - Haberler
13:58 Türkiye'de kadınlar ilk kez 1934'te oy verdi, Avrupa'da durum ne? - Haberler
13:45 Yangında mahsur kalan yabancı uyruklu bir kişi pencereden kaçarak kurtuldu - Haberler
13:33 Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu: İstanbul'da trafik 6 ayda bu hale geldi - Haberler
13:29 Güvenlik müdürü, kapıyı açmayan 2 kadın görevliye tekme tokat saldırdı - Haberler
12:55 Hindistan'da cinsel saldırı mağduru kadın duruşmasına giderken yakıldı - Haberler
12:53 'Son Durak' operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu kadınlar, sınır dışı edildi - Haberler
5.12.2019 14:15:56