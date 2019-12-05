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Bakan Çavuşoğlu, Kırgız mevkidaşı Aidarbekov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bratislava'da gerçekleştirilecek AGİT 26. Bakanlar Konseyi Toplantısı kapsamında Kırgız mevkidaşı Chingiz Aidarbekov ile bir araya geldi.

05.12.2019 13:35 | Son Güncelleme: 05.12.2019 13:35Bakan Çavuşoğlu, Kırgız mevkidaşı Aidarbekov ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'da gerçekleştirilecek AGİT 26. Bakanlar Konseyi Toplantısı kapsamında Kırgız mevkidaşı Chingiz Aidarbekov ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AGİT 26. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere geldiği 'nın başkenti Bratislava'da bugünkü temasları kapsamında Kırgızistan Dışişleri Bakanı Chingiz Aidarbekov ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
Öte yandan, Bakan Çavuşoğlu'nun AGİT 26. Bakanlar Konseyi Toplantısı Birinci Genel Oturumu kapsamında konuşma yapması bekleniyor.
(İHA)

Mevlüt Çavuşoğlu, Bratislava, Slovakya, Güncel

Kaynak: İHA

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