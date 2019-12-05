Haberler » Güncel » Bakan Çavuşoğlu, Kırgız ve Moldovalı mevkidaşlarıyla görüştü - Haber

Bakan Çavuşoğlu, Kırgız ve Moldovalı mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Bakanlar Konseyi Toplantısı kapsamında ikili görüşmelerde bulundu.

05.12.2019 16:38 | Son Güncelleme: 05.12.2019 16:38Bakan Çavuşoğlu, Kırgız ve Moldovalı mevkidaşlarıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya'nın başkenti 'da düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Bakanlar Konseyi Toplantısı kapsamında ikili görüşmelerde bulundu.
Çavuşoğlu, toplantı kapsamında Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çıngız Aydarbekov, Moldova Dışişleri Bakanı Aureliu Ciocoi, Afganistan Dışişleri Bakan Vekili Idrees Zaman, INTERPOL Genel Sekreteri Jürgen Stock, AB Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenterler Asamblesi (AGİTPA) Başkanı George Tsereteli'nin yanı sıra AGİTPA Genel Sekreteri Roberto Montella ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
AGİT Bakanlar Konseyi Toplantısı, çalışma yemeğinin ardından yapılacak günün ikinci oturumuyla devam edecek.
Bratislava'da 2 gün sürecek toplantıda, AGİT bölgesindeki güncel tehdit ve sınamaların yanı sıra durmuş çatışmaların ele alınacağı çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

Mevlüt Çavuşoğlu, Bratislava, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:50 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
18:50 Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu Açıklaması - Haber
18:49 Ankara'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı - Haber
18:49 Ordu ceren'in katili cezaevine nakledildi - Haber
18:49 Jandarmadan 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü etkinliği - Haber
17:48 Son dakika: Fikirtepe'de metrobüsler kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var - Haber
17:35 Elini yıkamaya giden kadın, hırsızların hedefi oldu - Haber
17:16 Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener isyan etmişti! İşte trol ile avlanan balıkçıların kopardığı optik kablolar - Haber
16:52 Ceren Özdemir'in katilini yakalatan esnaf konuştu: Başka insanların ölmemesi için yaptım - Haber
16:30 Bira fabrikasında toz sıkışmasından dolayı patlama: 4 yaralı - Haber
5.12.2019 18:51:35