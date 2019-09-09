Haberler» Politika» Haber

Bakan Çavuşoğlu, KKTC'de siyasi partilerle yuvarlak masa toplantısında

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC'deki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve mecliste yer alan siyasi parti liderlerinin katılımı ile düzenlenen yuvarlak masa toplantısına katıldı.

09.09.2019 12:40 Bakan Çavuşoğlu, KKTC'de siyasi partilerle yuvarlak masa toplantısında
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC'deki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve mecliste yer alan siyasi parti liderlerinin katılımı ile düzenlenen yuvarlak masa toplantısına katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC'ye gerçekleştirdiği ziyaretin ikinci gününde temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, temasları kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile baş başa görüşme gerçekleştirdi. Çavuşoğlu, Akıncı ile gerçekleştirdiği ikili görüşmenin ardından Akıncı ve mecliste yer alan siyasi parti liderleri ile yuvarlak masa toplantısına katıldı. Toplantıya KKTC Başbakan Ersin Tatar ile KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da katıldı. - LEFKOŞA

Mevlüt Çavuşoğlu, Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Politika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Haberleri
13:20   Bakan Soylu ilk ders zilini çaldı
13:20   Aydın'da CHP'nin 96.yılı kutlandı
13:15   Bakan Pakdemirli, yangın söndürme uçağını kullanarak test etti
13:13   Bakan Soylu ilk ders zilini çaldı
12:55   CHP'nin 96. kuruluş yıldönümü Kuşadası'nda da kutlandı
12:49   CHP, 96. Kuruluş yıldönümünü kutluyor
12:40   Bakan Çavuşoğlu, KKTC'de siyasi partilerle yuvarlak masa toplantısında