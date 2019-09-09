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Bakan Çavuşoğlu, KKTC'de siyasi partilerle yuvarlak masa toplantısında

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC'deki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve mecliste yer alan siyasi parti liderlerinin katılımı ile düzenlenen yuvarlak masa toplantısına katıldı.

09.09.2019 12:45
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC'deki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve mecliste yer alan siyasi parti liderlerinin katılımı ile düzenlenen yuvarlak masa toplantısına katıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC'ye gerçekleştirdiği ziyaretin ikinci gününde temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, temasları kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile baş başa görüşme gerçekleştirdi. Çavuşoğlu, Akıncı ile gerçekleştirdiği ikili görüşmenin ardından Akıncı ve mecliste yer alan siyasi parti liderleri ile yuvarlak masa toplantısına katıldı. Toplantıya KKTC Başbakan Ersin Tatar ile KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da katıldı.
(İHA)
Bakan Çavuşoğlu, KKTC'de siyasi partilerle yuvarlak masa toplantısında

Mevlüt Çavuşoğlu, Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Güncel

Kaynak: İHA

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