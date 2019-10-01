Haberler » Güncel » Haber

Bakan Çavuşoğlu, kompozisyon yarışması birincisi Elif Başak Çağlar'ı kabul etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Komisyonu 70. kuruluş yıl dönümü kompozisyon yarışması Türkiye birincisi olan Elif Başak Çağlar'ı kabul etti.

01.10.2019 12:10Bakan Çavuşoğlu, kompozisyon yarışması birincisi Elif Başak Çağlar'ı kabul etti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Komisyonu 70. kuruluş yıl dönümü kompozisyon yarışması Türkiye birincisi olan Elif Başak Çağlar'ı kabul etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi'nin 70. yıl dönümü kutlama törenlerine katılmak üzere geldiği Fransa'nın Strazburg kentine temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu temasları kapsamında Avrupa Komisyonu 70. kuruluş yıl dönümü kompozisyon yarışması Türkiye birincisi olan Elif Başak Çağlar'ı kabul etti. Bakan Çavuşoğlu Çağlar'ı başarısından dolayı tebrik ederek hediye verdi. - STRASBOURG

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:41 Vali Deniz, Müftülük personelini ağırladı
14:40 "Demokrasilerde terörizmin ve teröristlerin yeri yoktur"
14:40 Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu
14:40 Pendik'teki cinayetin katil zanlısı yakalandı
14:40 Yağmur, Asrın İş İnsanları Derneği yürütme kurulu toplantısını değerlendirdi
14:38 Aksaray'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
14:38 Eğitim İzleme Raporu 2019 "Eğitimin İçeriği" dosyası