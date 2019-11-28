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Bakan Çavuşoğlu: "Kürtlerin esas düşmanı YPG/PKK'dır. Sadece PKK değil Irak sınırları içinde de...

Bakan Çavuşoğlu: "Kürtlerin esas düşmanı YPG/PKK'dır. Sadece PKK değil Irak sınırları içinde de DAEŞ ile mücadele önemlidir" -"Bağdat ve Erbil arasında devam eden görüşmelerin olumlu bir şekilde seyretmesinden memnun olduğumuzu vurgulamak isterim.

28.11.2019 15:58 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:02
Bakan Çavuşoğlu: "Kürtlerin esas düşmanı YPG/PKK'dır. Sadece PKK değil sınırları içinde de DAEŞ ile mücadele önemlidir"
-"Bağdat ve Erbil arasında devam eden görüşmelerin olumlu bir şekilde seyretmesinden memnun olduğumuzu vurgulamak isterim. Her iki tarafı da ilgilendiren güvenlik meselelerini de ele aldık"
-"PKK'nın ülkemize Irak'a ve bölgesel yönetime Türkiye'deki Kürtler olduğu gibi Suriye'de ve Kuzey Irak'taki Kürt kardeşlerimize de verdiği zararı değerlendirdik"
-"Son zamanlarda bazı ürünlerimize yönelik yasaklar getirildi. Bunları doğru bulmuyoruz. Başka ülkelerin baskısıyla bu tür yasakların ilişkilerimize yakışmadığını vurgulamak isterim"
ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani ile Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda ortak basın toplantısı düzenledi.
Bakan Çavuşoğlu:

Irak, YPG, PKK, Politika

Kaynak: İHA


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