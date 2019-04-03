- Bakan Çavuşoğlu, Kuzey Makedonyalı mevkidaşı Dimitrov'la görüştü<br><br>WASHINGTON - <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/disisleri-bakani-mevlut-cavusoglu/' title='Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'>Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu</a>, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere geldiği <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/washington/' title='Washington'>Washington</a>'da Kuzey Makedonya <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/disisleri-bakani-2186/' title='Dışişleri Bakanı'>Dışişleri Bakanı</a> Nikola Dimitrov'la görüştü. </br> <a class='keyword' href='/disisleri-bakani-2186/' title='Dışişleri Bakanı'>Dışişleri Bakanı</a> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/mevlut-cavusoglu/' title='Mevlüt Çavuşoğlu'>Mevlüt Çavuşoğlu</a>, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere <a class='keyword' href='/washington/' title='Washington'>Washington</a>'a geldi. Çavuşoğlu temasları kapsamında, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov'la bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.