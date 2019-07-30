Haberler» Politika» Haber

Bakan Çavuşoğlu, Lavrov'la görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 52. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Bangkok'ta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.

30.07.2019 12:21 Bakan Çavuşoğlu, Lavrov'la görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 52. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Bangkok'ta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 52. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Tayland'ın başkenti Bangkok'ta ikili görüşmelerine devam ediyor. Çavuşoğlu, temasları kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. - BANGKOK

Mevlüt Çavuşoğlu, Güneydoğu Asya, Bangkok, Politika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Haberleri
15:14   CHP Gençlik Kollarından 160 genç Seferihisar'da kampa başlıyor
15:03   "Fırat'ın doğusuna askeri harekat kaçınılmazdır"
15:01   Çavuşoğlu: "İdlib'deki çatışmaların durması için Rusya'yla birlikte sorumluluğumuz var"
14:57   BAE heyeti sınır güvenliği toplantısı için Tahran'da
14:46   Bakan Çavuşoğlu'ndan Tayland ile ticaret anlaşması müjdesi
14:44   TBMM Başkanı Mustafa Şentop Moğolistan'da
14:27   AK Parti kapatma davasının 11. yılı