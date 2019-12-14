Bakan Çavuşoğlu, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı El-Sarraj ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başkent Doha
'da Libya
Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez El-Sarraj'la görüştü.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, resmi temasları kapsamında geldiği Katar'ın başkenti Doha'da Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez El-Sarraj'la ile biraraya geldi. Görüşmede, El-Sarraj ile Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası ele alındı. Çavuşoğlu görüşmenin ardından Twitter hesabında yaptığı açıklamada, "Doğu Akdeniz'deki meşru hak ve çıkarlarımızı kararlılıkla korumaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.
(İHA)